L'administració Doña Pilar de Salou reparteix part del primer premi del Nen: "Ens fa molta il·lusió, tenim molta sort"
Els venedors encara no saben quants dècims han venut del 06703, però celebren que han donat per primer cop aquest guardó
L'administració número 1 de Salou, coneguda com l'administració Doña Pilar, ha venut part del primer premi del Sorteig del Nen. Els treballadors encara no saben quants dècims del 06703 han venut perquè la delegació de Castelló, a la qual pertanyen, està tancada.
Tot i això, l'alegria s'ha apoderat dels venedors que han celebrat amb cava aquest guardó. "Ens faltava el de Reis, ens fa molta il·lusió", ha expressat Amadeu Jové, encarregat del local, que ha afegit que tenen "molta sort", ja que han repartit molts premis al llarg de 40 anys.
El 2019 van vendre "gran part" del primer premi de la Grossa al centre aragonès El Cachirulo de Reus. "Vam ser els primers a donar el primer premi de Nadal de tota la província de Tarragona", ha defensat.
La Mònica i l'Amadeu asseguren que ha estat tota una sorpresa ser una de les administracions dels onze municipis catalans on ha caigut part del primer premi de la rifa de Reis. "Hem vist a la televisió que només donaven tres o quatre poblacions i quan ens n'hem assabentat hem vingut corrents perquè no ens ho esperàvem", ha explicat Jové.
Després d'obrir el local, han penjat els cartells per mostrar que han venut el número guanyador d'un guardó valorat en 200.000 euros cada dècim. Tot i la seva alegria, no ha aparegut cap afortunat aquest dimarts al migdia a l'establiment del carrer Barcelona de Salou.
Els treballadors han indicat que han venut les butlletes per terminal durant aquests darrers dies, però han asseverat que no saben quantes. "Tenim clar que és de màquina, no sabem les quantitats perquè hi ha gent que compra un dècim i hi ha qui compra fulles senceres", ha subratllat Serrano, que ha afegit que molts compradors "volien" el número acabat en 3. Aquest dilluns, un cop estigui operativa la delegació sabran la quantitat. "Ens faltava el Reis, no l'havíem donat mai i ens fa molta il·lusió", ha expressat la venedora.
Amb més de 40 anys de vida, aquesta administració de loteria de Salou ha canviat de mans diverses vegades i ha donat "moltíssims premis". Entre els més importants, la Grossa de Nadal de 2019 quan es van repartir 320 milions d'euros del número 26590. L'associació de El Cachirulo de Reus van vendre 800 dècims en participacions de 5 euros. "Vam ser els primers a donar el primer premi de Nadal a tota la província de Tarragona i ara som els primers amb el Nen", ha reivindicat Jové.
De fet, ha assenyalat que des del 2018, quan va tornar a canviar de mans l'administració, els han tocat els guardons de la rifa de Nadal i del Nen. "Ens fa molta il·lusió un altre reconeixement per a l'administració, d'haver donat un altre premi dels importants perquè en un interval de quatre o cinc anys ens ha tocat l'un o l'altre", ha comentat.
Davant d'aquesta bona "sort", els treballadors apunten que les vendes creixeran de cara els sortejos de l'any vinent, ja que la pandèmia no els va deixar gaudir de la Grossa de 2019 i els va dificultar les vendes dels anys següents.
"Som de Salou de tota la vida, tothom ens coneix, la gent està contenta per nosaltres. Això és molt bo de cara a l'any que ve, donar premis és bonic, treballes per això", han asseverat els empleats, els quals expliquen que els compradors de la rifa de Reis són majoritàriament persones locals i de l'entorn, que compren durant els mesos de novembre i desembre.