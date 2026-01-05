TRADICIÓ
Vila-seca celebra els 125 anys dels Pastorets amb funcions infantils
Aquesta proposta forma part de la programació especial d’enguany de la societat El Centru, que combina memòria i relleu generacional
Els Pastorets infantils de Vila-seca han sigut els protagonistes aquest cap de setmana en el marc de la celebració dels 125 anys d’aquesta tradició nadalenca al municipi. Les funcions, representades al teatre de la societat El Centru, van portar a escena la versió infantil de l’obra amb actors i actrius menors d’edat, que van donar vida a les aventures de Lluquet i Rovelló davant d’un públic majoritàriament familiar.
Aquesta proposta forma part de la programació especial d’enguany, que combina memòria i relleu generacional. En total, la temporada mobilitza 165 persones entre intèrprets, figurants i equip tècnic, i consolida.
Els Pastorets com una de les cites culturals més arrelades del Nadal vilasecà, amb una tradició documentada des de l’any 1900. Les representacions infantils s’emmarquen en un any especial per a El Centru, que ha reforçat el caràcter pedagògic i participatiu de l’espectacle, mantenint l’esperit popular i adaptant-lo als més joves, continuadors d’una tradició centenària.