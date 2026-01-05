INFRAESTRUCTURES
Territori destinarà 600.000 euros a millorar l'accés a l'estació del Camp de Tarragona
Surt a licitació la redacció del projecte per construir una rotonda a la C-421B per accedir al nou aparcament
El Departament de Territori ha licitat la redacció del projecte per construir una rotonda a la cruïlla de l'accés de l'estació ferroviària del Camp de Tarragona amb l'aparcament de vehicles impulsat per l'Ajuntament de la Secuita. La licitació s'ha fet per un import de prop de 55.000 euros i un termini de cinc mesos.
El projecte, segons Territori, concretarà tècnicament les actuacions necessàries per a la construcció d'una rotonda a la C-421B i l'execució de mesures complementàries, com un itinerari per a vianants al tram viari de la carretera entre l'accés per a vianants de l'estació i el futur aparcament. La inversió prevista per materialitzar aquestes obres és d'uns 600.000 euros.
Segons ha recordat Territori, l'actuació forma part de l'acord promogut pel Departament de la Presidència i consensuat amb l'Ajuntament de la Secuita, la Diputació de Tarragona i l'Administrador d'Infraestructures Ferroviàries (ADIF).