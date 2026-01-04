Nadal
Salou es prepara per viure l’arribada dels Reis d'Orient: recorregut i restriccions de la cavalcada
Melcior, Gaspar i Baltasar arribaran per mar a les 19 hores i rebran les claus de la ciutat a la zona de la font dels Cargols
Salou ja ho té tot a punt per viure una de les cites més esperades de la programació nadalenca: l’arribada de Ses Majestats els Reis Mags d’Orient, un esdeveniment que tornarà a omplir els carrers del municipi de fantasia, emoció i esperit familiar.
Melcior, Gaspar i Baltasar arribaran per mar a les 19.00 hores, oferint una imatge molt especial que convertirà el litoral de Salou en l’escenari inicial d’una tarda plena de màgia, especialment pensada per als nens i nenes.
Un cop a terra, Ses Majestats saludaran els infants i, a la zona de la font dels Cargols, a prop del Club Nàutic, rebran simbòlicament la clau de la ciutat de mans de l’alcalde de Salou, Pere Granados. Amb aquest gest institucional, se’ls dona permís per entrar a totes les llars del municipi i repartir els regals durant la Nit de Reis.
Tot seguit, s’iniciarà la gran Cavalcada de Reis, en què Melcior, Gaspar i Baltasar recorreran els principals carrers de Salou envoltats de música, llums, colors i personatges màgics. Com cada any, la cavalcada comptarà amb una gran pluja de caramels, perquè petits i grans en puguin gaudir.
En aquest sentit, l’Ajuntament de Salou vol remarcar que enguany no es llençaran peluixos durant la cavalcada. Únicament es repartiran caramels i carbó, seguint criteris organitzatius, de seguretat i de responsabilitat. Així mateix, respecte a l’any passat, s’ha incrementat de manera notable la quantitat de caramels, amb un augment de 700 quilos.
Si l’any 2025 es van llençar 1.200 kg, per a l’edició de 2026 està previst arribar als 1.900 kg, una mesura que també té en compte les persones amb intoleràncies alimentàries, ampliant l’oferta de caramels adaptats.
Recorregut
La rua s’iniciarà al passeig Jaume I i continuarà pels carrers Barcelona, Via Roma, Ciutat de Reus, Comissió de Festes i Carles Roig, amb arribada a la Torre Vella.
Tram sense soroll i mesures d’inclusió
Com a mesura d’accessibilitat i inclusió, al carrer Comissió de Festes s’habilitarà un tram sense soroll, pensat especialment per facilitar la participació d’infants amb trastorn de l’espectre autista (TEA) i d’altres nens i nenes amb hipersensibilitat auditiva o necessitats especials.
En finalitzar el recorregut, al pati exterior de la Torre Vella tindrà lloc una representació de pastorets i, posteriorment, Ses Majestats els Reis Mags d’Orient faran el lliurament de regals als nens i nenes, posant el punt final a una tarda plena de màgia i tradició.
Afectacions a la mobilitat
Amb motiu de la Cavalcada de Reis, aquest dilluns 5 de gener, hi haurà afectacions i talls puntuals de trànsit als carrers Pg. Miramar, Jaume I, Barcelona (del pg. Jaume I a Via Roma), Ciutat de Reus (de Via Augusta a Via Roma), Comissió de Festes, Carles Roig (de Pere Martell a Comissió de Festes) i Pere Martell (de Via Aurèlia a Carles Roig), a partir de les 19.00 h. Es prega seguir les indicacions dels agents i la senyalització provisional.
L’Ajuntament demana comprensió i col·laboració a la ciutadania i recomana planificar els desplaçaments amb antelació. S’habilitarà reserva d’estacionament al carrer Pere Martell, davant de la Torre Vella, destinada als remolcs dels cavalls que participen en la cavalcada. El recorregut es pot consultar aquí; la senyalització provisional i les reserves d’estacionament s’indicaran sobre el terreny el mateix dia de l’esdeveniment.