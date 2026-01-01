POLICIAL
Denunciada per tenir un accident a Vila-seca, no tenir carnet i fer veure que qui conduïa era el seu pare
També s’han obert diligències contra el progenitor, que es va fer passar pel conductor davant la policia
Un pare i una filla implicats en un accident de trànsit a Vila-seca acaben denunciats perquè ella conduïa sense carnet i ho van intentar amagar, segons han detallat els Mossos d’Esquadra. Els fets van succeir-se el 28 de desembre després que els cossos de seguretat rebessin un avís d’un accident de trànsit a les 16.30 hores. En arribar, el pare va fer voler creure als agents que era ell qui estava conduint.
En el moment de comprovar el vehicle, els policies van veure que hi havia una noia amagada a la part posterior del vehicle que un testimoni va identificar com la conductora. Tots dos han sigut denunciats penalment per un delicte contra la seguretat viària, en el cas del pare, com a coautor.