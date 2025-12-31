TRADICIONS
Vila-seca celebra el 30è aniversari del Bany de Sant Silvestre a la Pineda
Centenars de persones participen en l'últim capbussó de l'any i fan el tradicional ritual
El frontal marítim del Parc del Pinar del Perrquet de la Pineda ha acollit avui, 31 de desembre, el Bany de Sant Silvestre que organitza l’Associació de Veïns del nucli vila-secà. Enguany, la cita ha tingut un format d’aniversari, ja que es compleixen 30 anys des que l’entitat va posar en marxa aquesta tradició popular.
Els participants han anat disfressats i, en arribar, se’ls ha entregat una bosseta amb els dotze grans de raïm. Des de l’escenari, amb música en directe, se’ls ha convidat a menjar-se el raïm amb les dotze campanades abans de llençar-se a l’aigua. Un cop fora, els voluntaris han repartit caldo calent, xocolata i dolços.
La idea, explica Antonio Lleonart, president de l’Associació, se’ls va acudir gairebé per casualitat: «Era un migdia del 31 de desembre i estàvem fent una cervesa, aquí a la Pineda, amb el llavors president, Juan Carlos Rodríguez, quan van aparèixer un parell de nois amb el seu gos, tots mullats, que ens van explicar que venien de fer el Bany de Sant Silvestre. Quan vam marxar, ens vam quedar pensant i vam decidir que potser ho podríem fer també nosaltres. I així va ser com el 1995 vam fer el primer Bany».