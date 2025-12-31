SUCCESSOS
Atropellen un home de 84 anys a la Pineda
Els fets han passat a les 07.53 hores al Raval de la Mar
Un home de 84 anys ha estat atropellat a primera hora del matí al Raval de la Mar (Vila-seca). Segons ha confirmat el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), els fets han passat a les 07.53 hores d'aquest dimecres a la Pineda.
Segons expliquen des del consistori, una patrulla de la Policia Local ha trobat un vehicle parat i estacionat al Raval de la Mar, a la rotonda del càmping La Pineda en direcció Vila-seca. Allí hi havia una persona estesa al terra i estava sent assistida per diverses persones. L'atropellament s'hauria produït en un pas de vianants per una possible distracció de la conductora. La conductora ha donat negatiu a les proves d'alcoholèmia.
Allí el SEM ha enviat a dues ambulàncies fins al lloc de l'incident. Després de la primera atenció mèdica, els sanitaris han traslladat al ferit amb pronòstic lleu fins a l'hospital Santa Tecla de Tarragona. Fins al lloc també s'ha desplaçat la Policia Local de Vila-seca.