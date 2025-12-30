NADAL
La Torre Vella de Salou llueix un gran pessebre de Pilarín Bayés
L'equipament també es convertirà en un espai màgic per als nens i nenes amb la Bústia Reial dels Reis d’Orient
Salou comptarà aquest Nadal amb un pessebre de grans dimensions il·lustrat per la reconeguda artista catalana Pilarín Bayés. L’exposició, que es pot visitar fins al pròxim 10 de gener a la Torre Vella. Aquest s’ha consolidat com un dels principals atractius de la programació nadalenca familiar del municipi.
El muntatge ocupa una de les sales de la Torre Vella i recrea el relat del Naixement a partir d’un conjunt d’il·lustracions plenes de vida, detall i expressivitat. Els personatges tradicionals del pessebre —el Nen Jesús, Maria, Josep, els pastors i els Reis d’Orient— prenen protagonisme a través de l’estil inconfusible de Bayés, caracteritzat per una mirada dolça, propera i carregada de narrativa visual.
Lluny de ser una exposició estàtica, el pessebre convida el visitant a endinsar-se en la història del Nadal escena a escena, descobrint petits detalls, gestos i situacions que desperten la curiositat dels infants i la complicitat dels adults. La proposta incorpora un clar component educatiu i emocional, apropant la tradició del pessebre als més petits d’una manera accessible, amable i contemporània.
A més, durant aquestes dates, la Torre Vella es converteix també en un espai màgic per als nens i nenes amb la Bústia Reial dels Reis d’Orient. Els infants poden portar-hi les seves cartes els dies 30 de desembre i 2, 3 i 4 de gener, afegint així un element participatiu i il·lusionant a la visita.
Durant el període nadalenc, la Torre Vella obre de 17 a 20 hores (de dilluns a dissabte, excepte festius), amb entrada gratuïta, convertint l’exposició en una proposta ideal per gaudir en família de l’esperit nadalenc al cor del municipi.