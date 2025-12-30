Música
La cantautora cambrilenca, Sofía Sánchez, estrena la seva primera cançó en català
“Des de que ja no hi ets”, una peça atemporal que parla de la pèrdua i la memòria per a qualsevol persona
La cantautora Sofía Sánchez estrena “Des de que ja no hi ets”, la seva primera cançó publicada íntegrament en català, disponible des del 28 de desembre en totes les plataformes digitals.
La cançó es va presentar el passat 28 de desembre, en un esdeveniment online multicultural amb audiència principalment iberoamericana, on Sofía va connectar amb persones de totes les edats i condicions, demostrant que la seva proposta és atemporal i universal.
El videoclip que acompanya la cançó és un viatge de tornada a casa (un viatge físic i alhora del cor), amb imatges que combinen records, paisatges i moments íntims, reforçant el caràcter emotiu i de l’obra.
La música de Sofía Sánchez arriba ja a través de plataformes digitals i de diverses emissores online i locals. L’audiència actual està a Espanya i Catalunya, així com a emplaçaments com a Bogotà, Ciutat de Mèxic, La Havana, California, Argentina… Amb el llançament de “Des de que ja no hi ets”, la seva música es pot escoltar ara també en català, afegint una nova dimensió cultural a la seva obra.