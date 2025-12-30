MUNICIPAL
Altafulla es dota de maquinària per bombar aigua en cas d'inundacions
L'equip millora la capacitat de resposta al barri de Baix a Mar mentre es treballa en solucions estructurals
L'Ajuntament d'Altafulla ha adquirit maquinària de bombament d'aigua per augmentar les actuacions de prevenció i de resposta en episodis d'inundacions. La nova bomba d'aigua s'ha provat a la rasa del costat de la via del tren i la prova «ha sortit bé». El consistori preveu comprar un segon equip que permeti moure fins a 40.000 litres d'aigua per hora.
Les bombes d'extracció d’aigua es faran servir des del vehicle de Protecció Civil, de manera que quan plogui els efectius de torn es puguin desplaçar ràpidament per bombar l'aigua directament cap al canal amb mànegues. El barri més afectat és Baix a Mar on el nou equip permetrà reduir els efectes de les pluges intenses mentre es treballa en solucions estructurals a llarg termini.