Nadal
La Pobla de Mafumet viu un Nadal ple d’activitat i tradició
La programació nadalenca s’estén fins al 5 de gener amb l’arribada dels Reis d’Orient
La Pobla de Mafumet manté ben viu l’esperit nadalenc amb un ampli programa d’activitats adreçades a grans i petits, que durant aquests dies festius ha omplert el municipi de tradició, cultura i convivència. Les propostes han tornat a evidenciar la implicació i la cohesió dels veïns i veïnes, convertint el Nadal en un punt de trobada per a tota la comunitat.
En aquest sentit, el passat 25 de desembre, dia de Nadal, els nens i nenes van poder fer cagar el Tió, una de les tradicions més esperades per totes les famílies. Els infants, a banda de rebre els seus respectius regals, van poder emportar-se a casa una fotografia de record.
A més, durant el cap de setmana, els més petits de la Pobla van rebre a l’Emissari Reial, a qui li van lliurar les seves cartes amb tots els regals que desitgen que els portin els Reis Mags de l’Orient. En aquesta ocasió, també van poder fer-se una foto amb l’enviat especial de Ses Majestats.
D’altra banda, la programació nadalenca dels últims dies també ha ofert diferents espectacles culturals. Així, el passat 27 de desembre, va tenir lloc el Concert de Nadal anomenat ‘All I Want for Christmas is you’, en el qual els barcelonins ‘The Hanfris Quartet’, van oferir al públic un seguit de cançons nadalenques cantades a capella.
L’endemà diumenge, 28 de desembre, el Casal Cultural va acollir una nova versió del clàssic teatral ‘Els Pastorets’, anomenada ‘Quan aparegui l’Estrella o el somni del Rabadà’. La posada en escena va anar a càrrec de la secció júnior de la Corriola Teatre, en un espectacle amb rerefons solidari, ja que l’entitat pobletana destinarà la recaptació íntegra assolida amb la venda d’entrades per a l’espectacle a col·laborar amb la Marató de TV3.
Pel que fa a la programació dels pròxims dies, la Pobla de Mafumet continuarà oferint actes nadalencs per a residents i visitants. D’aquesta manera, l’últim dia de l’any, arribarà als carrers del poble l’Home dels Nassos, qui repartirà moltes llaminadures i xocolatines a tots els infants. A més, anirà acompanyat de la xaranga Band Tocats, que farà cantar i ballar a tots els assistents, per acabar el 2025 de la manera més festiva. Ja a la nit tindrà lloc el tradicional Sopar de Cap d’Any i la posterior la revetlla amenitzada per l’Orquestra Atlàntida Show, en un acte que reunirà 600 persones al Pavelló municipal.
Un cop començat el 2026, els pobletans encara gaudiran de les festes. La raó és que, el 3 de gener, es realitzarà el teatre musical familiar ‘La Ventafocs, el musical amb ritme dels 50’, una versió fresca, enginyosa i divertida d’aquest clàssic conte, ambientada als anys 50 i ubicada a un institut nordamericà, però sense deixar de banda els moments més tendres i màgics del conte tradicional. Una obra que emocionarà a tots els assistents i els deixarà enganxats a les butaques al ritme de rock&roll.
I, com és d’esperar, la tarda del 5 de gener, la més màgica de l’any, la Pobla de Mafumet rebrà als Reis Mags de l’Orient amb una cavalcada màgica. Ses Majestats recorreran totes les llars del poble per repartir regals i caramels.