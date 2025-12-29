Nadal
La Canonja celebra la segona edició del Pessebre Vivent després de l’èxit de públic de l’any passat
L’entorn de l’església de Sant Sebastià acollirà la representació els dies 2 i 3 de gener
La Canonja tornarà a convertir-se en un escenari de tradició i ambient nadalenc amb la celebració de la segona edició del Pessebre Vivent, que se celebrarà el divendres 2 i el dissabte 3 de gener, de 18.00 a 20.30 h, a l’entorn de l’hort, el pati i el replà de l’església de Sant Sebastià.
Després del gran èxit de la primera edició, que va aplegar més de 2.200 visitants procedents de més de 40 poblacions, el Pessebre Vivent de la Canonja es vol consolidar com una de les propostes nadalenques de referència del territori i com un nou punt destacat dins el circuit de pessebres vivents de Catalunya.
Aquesta segona edició manté l’essència del projecte original, nascut a partir de la recuperació de la memòria històrica del pessebre vivent que l’Agrupament Escolta Bisbe Borràs va organitzar l’any 1974, i amplia la proposta amb un recorregut encara més ric i immersiu. El públic circularà de manera contínua per quatre espais diferenciats, on podrà descobrir gairebé una trentena d’escenes que combinen episodis bíblics amb la recreació d’oficis artesans i escenes de la vida quotidiana de la Judea del segle I.
El pessebre és una representació teatral estàtica, amb vestuari d’època acuradament seleccionat, il·luminació ambiental i acompanyament musical, que permet al visitant endinsar-se plenament en l’atmosfera del Nadal tradicional. Hi participen prop d’un centenar de figurants de totes les edats i una vintena de col·laboradors, tots ells voluntaris, fet que reforça el caràcter comunitari i popular del projecte.
Durant el recorregut, els visitants podran escalfar-se amb un got de brou calent i, al final de la visita, se’ls obsequiarà amb un petit tast gastronòmic, convertint l’experiència en una proposta cultural i social completa.
L’organització valora molt positivament la resposta del públic en la primera edició i afronta aquesta segona amb il·lusió i voluntat de continuïtat, una continuïtat que serà bianual consolidant el Pessebre Vivent com una activitat arrelada al municipi.
El Pessebre Vivent de la Canonja compta amb el suport de l’Ajuntament de la Canonja i la col·laboració del Centre d’Estudis Canongins Ponç de Castellví i la Parròquia de Sant Sebastià.