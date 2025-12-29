Municipal
Altafulla posa en marxa la licitació per adjudicar la gestió del bar de la Piscina Municipal
La concessió serà per tres anys, prorrogable un any més, i el termini per presentar ofertes finalitza el 19 de gener
L’Ajuntament d’Altafulla ha tret a licitació la concessió administrativa del servei de bar de la Piscina Municipal, amb l’objectiu d’adjudicar-ne l’explotació a un operador especialitzat. El contracte preveu una durada inicial de tres anys, amb la possibilitat d’ampliar-lo un any més, fins a un màxim de quatre anualitats, i forma part de la voluntat municipal de garantir un servei de qualitat en aquest equipament públic.
El termini de presentació de sol·licituds és de 25 dies naturals i finalitzarà el 19 de gener de 2026 a les 14h. Les ofertes s’han de presentar obligatòriament de manera telemàtica, mitjançant l’eina del sobre digital de la plataforma de contractació pública de la Generalitat de Catalunya. La documentació s’ha de lliurar en dos sobres electrònics, un amb la documentació administrativa i els criteris sotmesos a judici de valor, i un altre amb els criteris quantificables mitjançant fórmules, entre els quals s’inclou la proposta econòmica.
En tractar-se d’una concessió de serveis, el contracte no fixa un pressupost base de licitació, sinó un cànon anual mínim a millorar establert en 12.000 euros. El cànon que haurà de satisfer la persona o empresa adjudicatària serà el que resulti de l’oferta guanyadora i, en cap cas, podrà ser inferior a aquest import mínim. El seu pagament es realitzarà de forma fraccionada, de manera que un 30% s’abonarà a l’inici de la temporada de la piscina de cada any (el primer any, en el moment de la formalització del contracte) i el 70% restant a la finalització de la temporada.
L’adjudicació es durà a terme mitjançant procediment obert simplificat, amb una pluralitat de criteris de valoració vinculats a l’objecte del contracte, que permetran avaluar les ofertes en condicions de competència efectiva. Poden optar a la licitació tant persones físiques com jurídiques que tinguin plena capacitat d’obrar i no es trobin en cap causa d’incapacitat o incompatibilitat prevista per la normativa vigent.
Tota la informació relativa a la licitació, així com els plecs de clàusules administratives i la documentació complementària, es poden consultar al perfil del contractant de l’Ajuntament d’Altafulla, dins la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya.