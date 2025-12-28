Turisme
Salou s’adhereix al Manifest 'Turisme que suma' en defensa del turisme sostenible
El projecte defensa un model turístic més responsable, competitiu, inclusiu i orientat a generar valor social, econòmic i ambiental als territoris
L’Ajuntament de Salou ha formalitzat la seva adhesió al Manifest 'Turisme que suma. El turisme que tots volem', una iniciativa impulsada per Exceltur que defensa un model turístic més responsable, competitiu, inclusiu i orientat a generar valor social, econòmic i ambiental als territoris.
La signatura del Manifest ha tingut lloc a la seu d’Exceltur, a Madrid, i ha comptat amb la presència de l’alcalde de Salou, Pere Granados, i de Carlos Romero, responsable de projectes estratègics d’Exceltur.
Durant l’acte s’ha posat en relleu la importància d’aquest compromís per consolidar Salou com una destinació referent en l’impuls d’un turisme equilibrat, alineat amb els interessos de la ciutadania i del sector.
Una adhesió coherent amb el model Salou
Amb aquesta adhesió, Salou esdevé la primera destinació de la Costa Daurada a donar suport explícit al manifest «Turisme que suma», reforçant una trajectòria basada en la sostenibilitat, la qualitat de l’ocupació i la convivència harmònica entre residents i visitants.
El municipi ha desplegat en els darrers anys polítiques plenament alineades amb els principis del manifest, com ara el foment de la col·laboració publicoprivada per a la diversificació de productes turístics, la recuperació i posada en valor del patrimoni cultural, la implantació de projectes de renaturalització i protecció ambiental, així com l’aprovació d’ordenances pioneres en matèria de convivència a l’espai públic, regulació dels habitatges d’ús turístic i preservació del medi natural.
Aquest conjunt d’actuacions contribueix a avançar cap a un model turístic més equilibrat, resilient i capaç de generar activitat econòmica estable al llarg de tot l’any.
En aquest sentit, l’alcalde de Salou, Pere Granados, ha subratllat que «aquesta adhesió reafirma que el model de ciutat turística que impulsa Salou comparteix plenament els valors que promou Exceltur a través de ‘Turisme que suma’. El nostre objectiu és consolidar Salou com un referent d’un turisme responsable, capaç de generar prosperitat, ocupació de qualitat i activitat econòmica els 365 dies de l’any, garantint alhora el benestar de la ciutadania i una experiència excel·lent per als visitants».
Turisme amb propòsit i mirada de futur
El projecte «Turisme que suma» neix amb la voluntat d'afavorir la contribució positiva del turisme a la societat, visibilitzar experiències d’èxit i bones pràctiques, i reforçar la cooperació entre administracions públiques, empreses privades i ciutadania.
En aquest context, la incorporació de Salou al manifest consolida el seu posicionament com una «destinació compromesa amb un turisme amb propòsit, sostenible i orientat a un desenvolupament equilibrat a llarg termini».
Exceltur, referent en l’estratègia turística estatal
Exceltur és una associació sense ànim de lucre integrada per les principals empreses turístiques espanyoles dels àmbits del transport, l’allotjament, la distribució, la tecnologia i els serveis. La seva tasca se centra en promoure la competitivitat i la sostenibilitat del turisme a Espanya a través de l’anàlisi, la generació de coneixement i l’elaboració de propostes estratègiques de política turística, amb l’objectiu d’impulsar un model que generi valor compartit per a l’economia, la societat i el territori.