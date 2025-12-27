Societat
Els infants tarragonins entreguen les cartes als Reis d'Orient al Magatzem Reial
L'espai s'ubica de nou al Refugi 1 del Moll de Costa i s'espera que hi passin 8.000 persones fins el dia 30
L'obertura aquest dissabte del Magatzem Reial de Tarragona ha permès que els infants de la ciutat puguin començar a dipositar les cartes dels seus desitjos a la Bústia Reial. Els patges els han ajudat i ensenyat les instal·lacions del Refugi 1 del Moll de Costa on preparen i emboliquen els regals que rebran la nit del cinc al sis de gener a les seves llars. Els més petits han fet un recorregut per sis sales diferents on han conegut els personatges que ajuden els Reis d'Orient i ja han vist un primer carregament de joguines que tot just s'ha acabat de fabricar. David Cuadrado, pare de l'Aran, d'un any i mig: "ens ha agradat moltíssim, vindrem cada any". L'espai estarà obert fins el dia 30 i s'espera que hi passin 8.000 persones.
Els patges fan visites guiades cada 30 minuts tant al matí com a la tarda, i cal adquirir entrada prèviament, a un cost de dos euros. La primera parada és a l'oasi, un espai on les olors i l'escenografia transporta al desert. Després, hi ha una ràpida visita a la jogueteria per, després conèixer el Mestre Juganer, que les fabrica una a una. Posteriorment, Shera, el Patge de la Llum, garanteix que tot funcioni correctament i el Patge Abdó, explica com serà la cavalcada d'aquest any de la ciutat, que tornarà a començar des del barri del Serrallo. Al final del recorregut, hi ha la Bústia Reial, on la canalla pot decidir a quin dels tres reis envia la carta, que bé poden portar de casa o escriure allà mateix.
"El que més ens ha agradat és la Shera", ha comentat la Júlia, mare de l'Ona. Tot i això, el Mestre Juganer és potser el personatge que té més èxit entre els xiquets. Amb tot, un dels elements que crida l'atenció és el túnel dels regals, on es "canvia la proporció de l'espai" i s'adapta a les dimensions dels infants per, a fosques, poder descobrir què hi ha dins les caixes embolicades, tal com explica Pere Socias, l'arquitecte del magatzem. Aquest ha estat el moment preferit de l'Ania i el Leo, dos germans de vuit i quatre anys: "hi havia unes llums que reflectien les joguines que havia fet el Mestre Juganer", ha detallat l'Aina, una fixa de cada edició.
Al Magatzem Reial hi participen més d'una setantena de persones, entre els 30 patges, 40 muntadors i persones d'infraestructura. Els ajudants reials venen tant des de la comparsa de carnaval Colours Fantasy, com del grup (H)istrionis Teatre, amb la participació també de membres de la Fundació Estela, que promou la promoció personal de persones amb discapacitat psíquica.
L'espai es va dissenyar durant la pandèmia com a alternativa a la cavalcada de Reis que no es va poder fer el 2021 com a conseqüència de la covid. En cinc anys se n'han fet sis edicions -el 2022 van ser dues- i la proposta ja es troba consolidada al calendari nadalenc de la ciutat. Cada any però, s'hi van introduint canvis, amb nous col·laboradors reials i nous racons. "El primer any era el repte més important perquè no teníem res i vam voler utilitzar una cosa molt d'aquí, com són les pròpies carrosses de la cavalcada que aquell any no podien sortir", comenta Socias. Enguany la mostra és molt similar a la de l'any passat però els tècnics de Cultura de l'ajuntament ja estan pensant millores de cara a futures edicions "perquè l'espai està quedant petit", avança l'arquitecte.
La iniciativa l'organitzen conjuntament l'Ajuntament de Tarragona i el Port de Tarragona i l'èxit que ha tingut fa contents els impulsors. "Ens sentim molt orgullosos, perquè a més si no ho veiessin bé, els nens serien els primers crítics. Ho has de fer tot al detall i que ells vegin que entren en un espai ple de llum i ple de màgia", finalitza Socias.