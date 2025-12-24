Exposicions
Marcos Jiménez explora l’art com a refugi
La mostra de quadres ‘El Procés’, que es pot visitar a la Biblioteca de Vila-seca, mostra el procés de pintar com una eina de reconstrucció personal
La Biblioteca de Vila-seca acull fins al pròxim 30 de desembre una exposició de pintura tant íntima com colpidora. Es tracta d’El Procés, un treball que signa el jove artista Marcos Jiménez Torres, de només 15 anys, que presenta la seva primera mostra pública. Aquesta la conformen cinc obres que recorren diferents etapes vitals de la seva adolescència. Es tracta de La Resurrecció, Vidre, La sortida, Mirades de soledat i El pes.
Cada quadre es correspon a un moment concret del procés emocional de l’autor, marcat per experiències difícils viscudes durant l’etapa de l’ESO, incloent-hi situacions de patiment i conflicte amb companys d’institut. D’aquesta manera El Procés no només mostra el talent emergent d’un jove pintor, sinó també el poder de l’art com a eina de supervivència emocional i construcció personal després d’haver viscut una situació d’assetjament escolar en la qual el Marcos no es va sentir ajudat per l’institut.
A l’exposició, cada obra es presenta acompanyada d’un text explicatiu escrit pel mateix autor, que ajuda el visitant a endinsar-se en el significat profund de cada peça. Amb aquests escrits, a més, el Marcos vol explicar com es va sentir en cada moment i ofereix consells amb la intenció d’ajudar altres joves que puguin estar passant per un procés similar.
El Marcos va iniciar-se en el dibuix durant la pandèmia de manera totalment autodidacta, començant amb il·lustracions de Manga. Amb el temps, i arran de recomanacions de professionals de la salut mental, va recuperar la pintura com a espai de refugi emocional. Aquest retorn va coincidir amb la seva incorporació a una escola de pintura de Salou, on va començar a perfeccionar la seva tècnica i a experimentar amb disciplines com l’aquarel·la i l’oli.
L’exposició culmina amb un impactant autoretrat, finalitzat pocs dies abans de la inauguració, on l’artista es representa com una au renaixent de les seves pròpies cendres, en clara al·lusió al fènix. És una imatge de transformació i esperança que sintetitza el sentit de tota la mostra.
La inauguració d’El Procés a la Biblioteca de Vila-seca va comptar amb la presència d’Andreu Faro, que va voler acompanyar personalment el jove pintor en aquest primer pas públic.
Fruit de la descoberta artística, en l’actualitat el Marcos, que artísticament es fa anomenar Marck Artist (a Instagram @marck.artist65), cursa el batxillerat artístic a Reus.
L’exposició és de lliure accés i gratuïta per a tothom.