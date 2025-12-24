MÀGIA
El Jardí Botànic de Salou s’omple de Nadal i il·lusió
Hi haurà decoració festiva, tradició i activitats infantils fins demà al matí
El Jardí Botànic de Salou s’ha convertit, des d’ahir i fins a demà al matí, en un jardí de Nadal obert a les famílies i pensat especialment per als més petits. La proposta, integrada en la programació nadalenca del municipi, ha tingut una notable resposta ciutadana i ha situat l’espai com un dels principals punts d’atracció d’aquestes festes.
L’alcalde de Salou, Pere Granados, acompanyat de membres de la corporació, va visitar la instal·lació i va destacar que només durant la primera tarda i vespre hi van passar més de 800 persones, majoritàriament famílies amb infants. Granados va remarcar el caràcter màgic del jardí, amb una decoració festiva que posa en valor tradicions com el tió, i va recordar que durant el matí de demà els nens i nenes podran fer-lo cagar en aquest mateix espai.
El jardí forma part d’una programació nadalenca més àmplia, que inclou pessebres vivents, activitats d’entitats locals i, els propers dies, l’obertura del Parc de Nadal al pavelló central. També s’hi desenvolupa l’Al·legoria de Nadal, recorregut narratiu amb elements pedagògics i final amb Pare Noel.