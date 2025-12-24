Cultura popular
Els Pastorets tornen a la Torre 30 anys després
L’Associació de Joves ha estat l’encarregada de recuperar la representació
La tradició tornarà a Torredembarra amb la recuperació dels Pastorets tres dècades després, de la mà de l’Associació de Joves de la localitat. Cinc noies de 19 anys, van impulsar la inciativa per «retornar al poble el que és seu», explicaven.
Juntament amb els companys de l’associació, van escollir l’elenc general de la renovada representació i, fins i tot, el director de l’obra, el reconegut actor torrenc Joan Maria Vidal. Entre els actors escollits, Oriol Porta, com a pastor Neftalí, i Jordi Salvat, com al sacertdot Uries, seran els encarregats de donar vida als Pastorets entre els dies 23 i 28 de desembre, i en l’última representació que es farà el 4 de gener, a les 21h de la nit.
«Vam escollir fer la representació del Pàmies, perque és la que ja es feia aquí abans», explicava la Núria, presidenta de l’Associació de Joves. «Va costar trobar els actors», explicava la responsable parlant de la idea inicial, admitint que «desconeixien» que anteriorment s’havien representat els tradicionals personatges nadalencs a Torredembarra.
El guió també ha estat adaptat, en aquest cas per Viviana Segurana, qui va acceptar el repte d’adaptar-lo i reduir-lo a les dues hores i «a la modernitat actual», més de l’espai, que trenta anys després no portarà a l’obra a un teatre, sinó al Casal Municipal de Torredembarra. Un desafiament que comptortarà l’ús de tecnologia que, durant l’última obra portada a terme al municipi l’any 1995, amb la tecnologia», explicava el director. Dins l’espai del casal, preparat per altres tipus d’esdeveniments, Joan Maria Vidal assegurava que «hi haurà un aprofitament de les característiques del Casal», amb «coses diferents de l’original per treure rendiment a l’espai». «Sense escenografía, farem altres coses per sorprendre», afirmava.
Els assaigs van iniciar el dia 15 de setembre i, fins ara, també s’ha estat adaptant el guió, segons confessava el director. El grup d’assaig, completat per joves i veterans de la representació torrenca, ha comptat amb l’inconvenient de no coincidir mai el grup complet, tot i que destaquen la implicació dels actors que «no s’obliden del que són els Pastorets, i la gent quedarà sorpresa amb la immersió», ressaltava el responsable.
L’Associació de Joves va crear-se aquest mateix 2025, i malgrat ser una entitat de «nova creació», no van dubtar en presentar la proposta a l’Ajuntament. El consistori torrenc ha aportat al projecte l’ajuda per recuperar la vestimenta i els «mitjans tècnics» que donaran vida a la creació. «Esperem que es perpetuï durant anys», destacava el regidor de Joventut, Xavier Suarez. «Els Pastorets donen una fortalesa als municipis, però a Torredembarra no ha sigut el cas», indicava el regidor. Suarez també feia incís en la «condició especial» dels organitzadors del projecte, «que en el seu cas és la joventut». Una avantatge que creu que «donarà vitalitat perquè s’allargui durant generacions», consolidant la seva recuperació.
«La nostra idea es que es mantingui en un futur», explicava la Núria, confessant que espera que la tradició «torni a arrelar-se al poble». «Quan trobes això, la intenció sempre és fer un homenatge», ressaltava la presidenta i impulsora d’un projecte que cobrarà vida aquest nadal.