NADAL
Vila-seca prepara els Parcs de Nadal infantil i jove amb activitats lúdiques i educatives
Els Parcs obren del 27 al 30 de desembre amb múltiples experiències per a totes les edats
L’Ajuntament de Vila-seca ha programat una nova edició del Parc Infantil de Nadal i del Parc de Nadal Jove, una proposta d’oci educatiu i lúdic adreçada a infants, joves i famílies durant el període de vacances escolars de Nadal.
El Parc Infantil de Nadal tindrà lloc els dies 27, 28, 29 i 30 de desembre al Pavelló Municipal d’Esports de Vila-seca, en horari de 17.00 a 20.00 h. L’espai oferirà una àmplia varietat d’activitats com tirolina i rocòdrom, tallers de circ, pinta-cares, manualitats, inflables, circuit de karts i una ludoteca per a infants de 0 a 5 anys, entre altres propostes pensades per al gaudi familiar.
L’entrada al Parc serà solidària, i es demanarà preferiblement alimentació infantil per al Banc d’Aliments. L’activitat és organitzada pel Departament de Joventut de l’Àrea de Drets Socials i Participació de l’Ajuntament de Vila-seca.
Paral·lelament, s’ha programat el Parc de Nadal Jove, adreçat a joves a partir de 12 anys, que se celebrarà els dies 29 i 30 de desembre a l’Espai Jove de Vila-seca (carrer de la Font, 12). El 29 de desembre, a les 17.00 h, es durà a terme un taller de sushi, mentre que el 30 de desembre, a partir de les 17.30 h, els i les joves podran participar en l’Escape Room vila-secà, amb sortida des del mateix Espai Jove.
La programació es completarà amb una nova edició del curs de premonitors i premonitores d’activitats de lleure, que tindrà lloc els dies 29 i 30 de desembre i 2 i 3 de gener, en horari de 9.00 a 14.00 h, també a l’Espai Jove.