Policial
Retiren més d’un miler de productes cosmètics i 425 joguines per incomplir la normativa a Torre
La Policia Local acompanyada d'altres cossos de seguretat va fer diverses inspeccions el 17 i 18 de desembre
La Policia Local de Torredembarra ha retirat del mercat 1.015 productes cosmètics i 425 joguines que no complien la normativa. El dispositiu, que s'emmarca dins del Pla de Seguretat de Nadal, es va dur a terme els dies 17 i 18 de desembre amb la participació de la Policia Local, la Guàrdia Civil, els Mossos d’Esquadra, inspectors del Departament de Treball i del Departament de Consum de la Generalitat de Catalunya.
L’operatiu del 17 de desembre es va dur a terme en quatre basars, una perruqueria i un establiment d’estètica. El resultat va ser la retirada i immobilització de 743 productes cosmètics i 425 joguines. També es van detectar tres infraccions a la llei tributària, una infracció a la llei d’impostos especials i també dues infraccions per irregularitats en la contractació de treballadors.
El 18 de desembre les inspeccions van tenir lloc a tres establiments d’estètica, dos basars i un supermercat. Fruit d’aquestes actuacions es van retirar i immobilitzar 272 productes cosmètics, es va detectar una infracció a la Llei General Tributària, dues infraccions en centres d’estètica per incompliment de la normativa de defensa de les persones consumidores i una altra infracció per irregularitats en la contractació de persones treballadores en matèria d’estrangeria.
Campanya de control de drogoalcoholèmia
En el marc de les actuacions de seguretat viària, la Policia Local ha dut a terme una campanya de control de drogoalcoholèmia entre els dies 12 i 21 de desembre. Durant aquest període s’han realitzat un total de 65 proves d’alcoholèmia, de les quals 61 han estat controls preventius i 4 motivades per accidents de trànsit, amb el resultat d’una denúncia per positiu administratiu. Pel que fa al control de substàncies estupefaents, s’ha efectuat una prova, que ha donat un resultat positiu indiciari.