Nadal
El Pessebre de Sorra de la Pineda supera els 50.000 visitants
Enguany, les escultures fan referència als moviments pacifistes dels anys 60
Unes 50.000 persones ja han visitat el tradicional Pessebre de Sorra de la Pineda de Vila-seca des de la seva obertura, consolidant-se un any més com una de les propostes nadalenques més destacades del territori.
La 26a edició del Pessebre, situada al Parc del Pinar de Perruquet es podrà visitar, com cada any, de manera gratuïta i sense interrupcions fins al 6 de gener de 2026.
Enguany, el pessebre evoca els moviments pacifistes dels anys 60, amb un conjunt escultòric de grans dimensions que ocupa una superfície de 400 m² i ha requerit 350 m³ de sorra. Les escultures han estat creades per un equip de 10 artistes internacionals amb una llarga trajectòria en l’escultura efímera de sorra, gel i neu, procedents de diversos països europeus com ara Bèlgica, Irlanda, Itàlia, Països Baixos, Letònia i Txèquia i també de Catalunya.