NADAL
L’Espai Mammuthus de la Canonja ofereix activitats especials durant les festes de Nadal
Tallers familiars, visites dinamitzades i propostes divulgatives per a tots els públics durant les festes
L’Espai Mammuthus de la Canonja proposa un Nadal ple de ciència, història i descoberta amb una programació especial d’activitats familiars que es durà a terme del 22 de desembre al 7 de gener. Durant les vacances escolars, aquest centre d’interpretació arqueològica es consolida com una opció cultural i educativa de referència, amb visites guiades, tallers infantils i propostes participatives pensades per gaudir en família.
Mammuthus és el centre d’interpretació del jaciment arqueològic del Barranc de la Boella, un espai singular que permet fer un viatge de gairebé un milió d’anys enrere, fins a l’època en què els primers homínids van habitar l’antic delta del riu Francolí. L’exposició acull fòssils originals de fauna i eines de pedra recuperades durant les excavacions, entre les quals destaquen les espectaculars defenses de mamut localitzades l’any 2007.
La visita a l’Espai Mammuthus ofereix una experiència immersiva per conèixer com eren i com vivien els nostres avantpassats: què menjaven, com elaboraven i feien servir les eines de pedra, quina relació mantenien amb el territori i com la tecnologia els va permetre adaptar-se millor al medi. El centre també posa en valor la tasca dels professionals de l’arqueologia i la recerca científica, explicant els processos d’excavació i com s’ha pogut determinar la datació de les restes fòssils.
Les excavacions del Barranc de la Boella han fet possible reconstruir un entorn amb abundància d’aigua i recursos, habitat per una gran diversitat d’espècies animals com mamuts i hipopòtams. Aquest paisatge va ser clau per a l’assentament dels homínids i converteix la Canonja en un punt de gran rellevància per entendre l’evolució del gènere Homo i els seus patrons de comportament a la península Ibèrica.
Durant el període nadalenc, el centre oferirà visites guiades adaptades al públic familiar, tallers infantils i activitats participatives vinculades a la prehistòria i als grans mamífers, així com propostes lúdiques i educatives pensades per a tots els públics.
Pel que fa als horaris, l’Espai Mammuthus obrirà de dimarts a divendres de 10 a 14 h, els dissabtes de 10 a 18.30 h i els diumenges de 10 a 15 h. El centre romandrà tancat els dies 25 i 26 de desembre i l’1 i el 6 de gener. Algunes activitats poden requerir reserva prèvia i disposen de places limitades, per la qual cosa es recomana consultar la programació detallada i els horaris actualitzats als canals oficials de l’Ajuntament de la Canonja o del mateix Espai Mammuthus.