ECONOMIA
Altafulla aprova el Pressupost Municipal de 2026: més d'11,7 milions d’euros per consolidar la ciutat
El pressupost prioritza serveis i polítiques socials sense apujar els impostos, reforçant el model de gestió municipal
L’Ajuntament d’Altafulla ha aprovat en sessió plenària extraordinària el Pressupost Municipal per a l’any 2026. Els comptes, que ascendeixen a 11.732.666,60 euros, han tirat endavant sense cap vot en contra. El vistiplau del Ple del passat divendres permetrà iniciar l’exercici amb els comptes plenament vigents des del primer dia de l’any.
El pressupost per al 2026 ha buscat consolidar els ingressos i contenir algunes despeses, i demostra un model de gestió continuista. Segons el regidor d’Hisenda d’Altafulla, Dani Franquès, «demostra una clara prioritat per la preservació dels serveis municipals i les polítiques socials, sense incrementar la pressió fiscal sobre la ciutadania».
Pel que fa als ingressos, el gruix principal prové dels impostos directes, que representen el 48% del total, amb una previsió de 5,32 milions d’euros. Les transferències corrents d’altres administracions suposen el 26% del pressupost, amb gairebé 2,9 milions d’euros, mentre que les taxes i preus públics aporten prop d’un 23% del total, amb 2,5 milions d’euros.
En l’àmbit de la despesa, més del 90% del pressupost es destina a despeses corrents; és a dir, al funcionament diari dels serveis municipals. Les despeses de personal representen el 50,19% del total (5,5 milions d’euros), seguides de les despeses en béns corrents i serveis, que sumen un 40,42% (4,44 milions d’euros).
Aquestes partides comporten poder assegurar serveis essencials com la seguretat, la neteja, el manteniment de l’espai públic, l’educació, la cultura, l’esport o l’atenció social, així com el funcionament dels equipaments municipals. I en aquest sentit destaca l’increment de recursos en àmbits socials i educatius, amb un augment de la despesa en assistència social primària, en serveis vinculats a l’ensenyament i en promoció cultural. També creixen les aportacions a àrees com la promoció econòmica i comerç o la protecció animal.
El pressupost del 2026 inclou un capítol d’inversions de 736.055 euros. Aquestes inversions estan orientades a actuacions que milloren el dia a dia del municipi, el manteniment del patrimoni públic i la qualitat dels serveis. Es tracta, per exemple, de la redacció del projecte de Centre de Dia – Residència, de la reforma de l’Escola La Portalada, de treballs d’escampament de sorra a la platja, o del pla de voreres i asfaltat de carrers, entre d’altres.
Paral·lelament, un altre dels eixos destacats del pressupost és la continuïtat en el suport a les entitats del municipi. L’Ajuntament destina més de 134.000 euros en subvencions a associacions educatives, culturals, esportives, socials i comercials.
Quant a l’estalvi brut previst, aquest se situa en 424.655 euros, mentre que l’estalvi net resultant és positiu, amb una ràtio del 0,19%, fet que confirma la sostenibilitat del pressupost. I pel que fa al nivell d’endeutament de l’Ajuntament d’Altafulla, continua situant-se en valors moderats. A finals de 2026, el deute viu previst serà de prop de 3 milions d’euros, amb una ràtio d’endeutament del 27,12% sobre els ingressos ordinaris, per sota del límit legal establert. Tot esperant la liquidació de l’actual exercici, però, segons les previsions del regidor d’Hisenda, «és possible que la utilització del romanent de tresoreria faci rebaixar l’endeutament per sota del 22,5%».