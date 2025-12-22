LOTERIES
«Ens ha portat molta sort»: 60.000 euros repartits en una administració de Tarragona
Ha venut deu dècims del número 42716, tots a veïns del barri de Sant Pere i Sant Pau i de la demarcació
L’Administració número 19 de Tarragona ha repartit 60.000 euros corresponents a deu dècims del cinquè premi del Sorteig de Nadal, el número 42716. «Estem molt contents perquè ha sigut repartit; no sabem encara qui ha estat l’afortunat o els afortunats, però suposem que al llarg de la tarda aniran venint», ha explicat Ivan Lanzas, un dels treballadors del punt de venda. Tots els dècims s’han venut per finestreta, principalment a veïns del barri de Sant Pere i Sant Pau, però també a clients d’altres punts de la demarcació.
L’administració va obrir portes fa 25 anys i acumula una llarga trajectòria repartint sort, amb cinquens premis els anys 2010, 2018, 2022 i ara el 2025. La propietària del negoci des del 2021, Tere Albaigès, ha destacat que «el canvi de local ens ha portat molta sort», ja que, només s'han desplaçat fa un mes i sense anar més lluny, la setmana passada també van repartir un segon premi de la Loteria, un fet que reforça la bona ratxa de l’establiment.
Els treballadors de l'administració de loteria estaven pràcticament tancant quan han sabut que eren un dels afortunats d'aquest cinquè premi. «Estava mirant la televisió i comprovant els números per veure si l'última era la vençuda, i ho ha estat» quan faltaven només cinc minuts per acabar el sorteig, ha explicat Lanzas. Llavors, ha esclatat l'alegria i les trucades per comunicar la bona notícia.
«És el quart premi, de cinquens, que repartim, esperem que no sigui l'últim», ha afirmat Albaigès, que ha afegit que els fa «molta il·lusió» donar premis entre el veïnat: «Estem en un barri de gent treballadora, obrer, no sé si sabrem a qui li ha tocat, però ens fa molta il·lusió d'haver repartit aquest premi aquí», ha asseverat.