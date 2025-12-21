Seguretat
Salou licita la instal·lació de 22 noves càmeres intel·ligents per reforçar la seguretat
Aquestes es col·locaran en punts amb elevada intensitat de trànsit, com l’avinguda Carles I i la plaça Europa entre d'altres
L’Ajuntament de Salou ha obert el procés de licitació per al subministrament i la instal·lació de 22 noves càmeres de seguretat, videovigilància i control del trànsit, que s’integraran a la xarxa municipal existent i incorporaran tecnologia d’última generació amb analítica intel·ligent.
Aquesta actuació permetrà complementar i actualitzar el sistema de videovigilància del municipi, que actualment compta ja amb prop d’un centenar de càmeres operatives, i s’emmarca dins l’estratègia del govern municipal per reforçar la seguretat ciutadana, millorar la mobilitat urbana i avançar en la modernització dels serveis públics.
L’alcalde de Salou, Pere Granados, ha explicat que la instal·lació de 22 càmeres vindran a complementar les 90 que ja estan instal·lades, «reforçant la seguretat i el control del trànsit rodat».
Granados, després de dir que la seguretat i la convivència són claus, ha destacat també l’aposta del govern municipal per la tecnologia més avançada, amb «millor qualitat d’imatge i sistemes d’intel·ligència artificial, que permetran a la Policia Local un control més eficient de les situacions del dia a dia» i punt del municipi que requereixen reforçar l'atenció.
Per la seva banda, el regidor de Seguretat Ciutadana, Sebastià Domínguez, ha assenyalat que aquesta licitació «forma part del pla de millora dels sistemes tecnològics destinats a la seguretat pública» i ha subratllat que l’objectiu és «actualitzar les càmeres més antigues i reforçar l’aplicació de noves tecnologies, com la intel·ligència artificial, dins del cos policial».
Les noves càmeres es col·locaran en punts estratègics amb elevada intensitat de trànsit, com l’avinguda Carles I, la plaça Europa i altres zones on cal reforçar la cobertura actual de vigilància.