MOBILITAT
La Policia Local de Vila-seca renova la seva flota amb nous vehicles
Els nous vehicles permetran millorar el servei policial i reforçar la seguretat al municipi
La Policia Local de Vila-seca ha renovat recentment el seu parc mòbil amb la incorporació de quatre nous vehicles i sis motocicletes, amb l’objectiu de millorar el servei i reforçar la presència policial al municipi. Els nous vehicles són híbrids, dels models Ford Kuga i Toyota Land Cruiser, i cinc de les motocicletes també formen part d’aquesta renovació.
Els vehicles i part del nou material s’han presentat públicament en un acte simbòlic al jardí del Castell de Vila-seca, on han estat fotografiats acompanyats de diversos agents de la Policia Local.
Aquesta actuació s’emmarca en l’estratègia de l’Ajuntament de Vila-seca per modernitzar els recursos del cos policial. En aquest sentit, el consistori preveu les properes adquisicions de quatre motocicletes més, així com la incorporació de nous agents durant l'any vinent.
Amb aquestes mesures, l’Ajuntament reafirma el seu compromís amb una Policia Local orientada al servei públic, integrada en la realitat quotidiana del municipi i amb una clara vocació de proximitat.