Aprovat el conveni amb Adif i l'Ajuntament de Vila-seca per connectar l'estació de tren amb el futur TramCamp
S'incrementa en 21 milions d'euros l'import previst per a material mòbil, taller i senyalització del tramvia
El Govern ha donat llum verda a la signatura d’un conveni entre la Generalitat, Adif i l’Ajuntament de Vila-seca per adaptar l'actual estació de tren a les noves necessitats ferroviàries i connectar-la a la futura xarxa del TramCamp. El document ha de permetre «millorar i avançar la coordinació» del sistema públic de transport del Camp de Tarragona, integrant la parada de Vila-seca del futura tramvia amb l'actual equipament ferroviari. Es preveu adaptar l’entorn de l’estació als requeriments ferroviaris i tramviaris; connectar aquestes infraestructures per formar un sistema d’intercanvi modal; així com les connexions urbanes i la urbanització de l’entorn proper al ferrocarril al seu pas per Vila-seca mitjançant l’adequació de l’estació.
L'acord també incorpora el disseny i l’execució de dos nous passos transversals que permetin millorar l’accés a l’estació de ferrocarril i al tramvia i la relació entre ambdós mitjans de transport, així com la permeabilitat i la connexió entre ambdós costats de la ciutat.
D’altra banda, el Govern també ha autoritzat avui incrementar en 21,1 milions d’euros (sense IVA) l’import màxim destinat a l’adquisició de material mòbil, taller i senyalització del tramvia del Camp de Tarragona. Per a la contractació del subministrament i el manteniment integral de les set unitats del tramvia, inclòs el taller i la senyalització, el Govern va autoritzar una despesa de 76.050.000 euros (sense IVA).
Un cop avançada la definició del projecte s’ha dut a terme una actualització dels costos d’inversió previstos per a l’adquisició del material mòbil, el taller, la senyalització, els estudis i projectes i les expropiacions que excedeixen en 21,1 milions d’euros l’import autoritzat inicialment, que era de 54 milions d’euros (sense IVA), corresponents a l’adquisició de material mòbil, el taller i la senyalització, i 22.050.0000 euros corresponents al manteniment durant un període de 15 anys. Així doncs, l’import màxim aprovat pel Govern ascendeix a 97.150.000 euros (sense IVA).
Primera fase del tramvia
La primera fase per desplegar el nou sistema tramviari comptarà amb un traçat de 14 quilòmetres que donarà servei als termes municipals de Cambrils, Salou i Vila-seca. L’actuació de la primera fase disposarà de 14 parades, entre les estacions de Cambrils Nord i Vila-seca Estació, tres de les quals conformaran un intercanviador amb les estacions ferroviàries d’Adif de Cambrils Nord, Salou-Port Aventura i Vila-seca. El seu traçat discorrerà majoritàriament per terrenys de l’antic corredor ferroviari i pels vials.
El tramvia del Camp de Tarragona comptarà amb una segona fase corresponent a la connexió de Reus i Tarragona i l’accés a l’Aeroport de Reus. Quan estigui completament desplegat, constarà d’una xarxa de 46 quilòmetres, amb un total de 47 estacions, 10 de les quals seran intercanviadors, i es preveuen serveis tant interurbans com urbans. Segons els càlculs del Govern, la nova xarxa beneficiarà 9,5 milions de persones usuàries anualment.