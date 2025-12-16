Corredor del Mediterrani
Adif licitarà per 25,13 MEUR l’intercanviador de vies del Corredor a Vila-seca
La instal·lació permetrà mantenir els serveis de Rodalies
El Consell de Ministres preveu autoritzar avui el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible a licitar, a través d’Adif, les obres de construcció del nou canviador d’ample de Vila-seca per un valor estimat de 25,13 milions d’euros (IVA no inclòs). Aquesta actuació suposa un pas significatiu en el desenvolupament del Corredor Mediterrani.
La nova instal·lació ferroviària desenvoluparà un paper fonamental en el futur esquema funcional d’explotació de la connexió del Corredor Mediterrani entre Barcelona, Tarragona i el País Valencià. Concretament, garantirà la continuïtat dels serveis de viatgers de la línia R16 de Rodalies fins a Tortosa amb la nova configuració prevista.
Actualment, s’estan duent a terme els treballs per adaptar el tram Castelló–Nus de Vila-seca a l’ample estàndard europeu, una actuació que també inclou la implantació d’aquest ample al ramal de Tortosa. D’acord amb el nou esquema d’explotació, el tram Castelló–Nus de Vila-seca disposarà exclusivament d’ample estàndard i, des d’aquest nus —estratègic per al servei ferroviari de viatgers i mercaderies a la província de Tarragona— fins a Sant Vicenç de Calders, està prevista la instal·lació del tercer carril per disposar d’ample mixt.
Mantenir el servei de les Terres de l’Ebre
Amb la nova instal·lació que ara s’autoritza, els serveis ferroviaris de la línia R16 amb origen a Tortosa circularan en ample estàndard fins al Nus de Vila-seca, on canviaran d’ample per prosseguir el seu recorregut en ample ibèric, mantenint el seu itinerari actual per la línia de la costa des de Tarragona fins a Barcelona via Sant Vicenç de Calders i Vilanova i la Geltrú.
D’aquesta manera, es garanteix el manteniment del servei que connecta les Terres de l’Ebre amb Barcelona, cosa que representa un benefici notable per als usuaris del ferrocarril associat al desenvolupament del Corredor Mediterrani.
Segons assenyalen des del Ministeri de Transports, «Aquesta infraestructura, a més de potenciar el transport de mercaderies en aquesta àrea tan estratègica, generarà avantatges per posicionar el ferrocarril com a mitjà de transport de referència per als ciutadans».
Entre els principals treballs que inclou el projecte, destaquen la construcció del propi canviador d’ample, que se situarà en una zona on es disposarà d’espai suficient per assolir la longitud útil de via de 220 metres a cada costat del canviador. Per aconseguir-ho, s’executarà una nova plataforma ferroviària i la superestructura de via, i es disposaran dos aparells de via d’ample mixt a ambdues capçaleres per permetre l’accés als trens que procedeixin tant de l’ample estàndard com de l’ibèric.
El projecte del nou canviador d’ample inclou també el disseny d’una xarxa de drenatge associada a la plataforma amb capacitat suficient per evacuar les aigües que s’acumulin en aquesta zona, considerada com a inundable. A més, s’electrificarà la via del canviador amb catenària de 3 kV i es col·locaran dos canviadors de fil a l’estació de Vila-seca, on també s’adequaran les dimensions de les vores d’andana.
L’actuació inclou la renovació de dos desviaments o canvis d’agulla, actualment d’ample ibèric, per altres d’ample mixt per garantir la continuïtat de les circulacions fins als ramals de la variant de Vandellòs, realitzant el canvi d’ample a estàndard per enllaçar amb aquesta variant.