Laboral
Treballadors d'ERCROS es mobilitzen a Vila-seca per denunciar la congelació de salaris
STR denuncia que l’empresa pretén no aplicar la pujada salarial pactada però si que reparteix dividends entre els accionistes
Mig centenar de persones s’han manifestat aquest dilluns al matí, convocades pel Sindicat de Treballadors (STR), als accessos de l’empresa ERCROS a Vila-seca. La mobilització era una protesta per la decisió de l’empresa d’aplicar una congelació salarial, incomplint pujades prèviament pactades i emparant-se en l’article 41 de l’Estatut dels Treballadors, malgrat la seva situació econòmica positiva durant el 2024.
La concentració té un caràcter històric, ja que es tracta de la primera vegada que els treballadores i d’ERCROS es manifesten a Tarragona contra decisions de la direcció en els darrers 15 anys. Des de l’STR es subratlla que aquest fet «evidencia la gravetat del conflicte i el profund malestar generat a la plantilla».
Durant el 2024, ERCROS va anunciar el pagament d’un dividend de 9,6 cèntims per acció; un desemborsament total de 8,78 milions d’euros destinat a l’accionariat; i el manteniment d’una posició de liquiditat superior als 140 milions d’euros, segons informació remesa oficialment a la CNMV. Malgrat aquest escenari, l’empresa pretén no aplicar la pujada salarial pactada, vinculada als acords i mecanismes de revisió existents, fet que a la pràctica suposa una pèrdua de poder adquisitiu i una ruptura dels compromisos assolits amb la plantilla.
Manuel Buendía, representant de l’STR a ERCROS, ha assenyalat que «aquesta sigui la primera mobilització en molts anys a ERCROS Vila-seca demostra que la plantilla no protesta per caprici, sinó perquè s’estan traspassant línies que afecten directament drets bàsics com el salari». Buendía ha reiterat que «l’empresa està deixant de complir una pujada salarial pactada i pretén fer-ho per la via de l’article 41. Això no és una negociació real, és una imposició que ha empès la plantilla a mobilitzar-se per primera vegada».