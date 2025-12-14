Commemoració
Salou commemora el 60è aniversari del Monument al rei Jaume I
El municipi va celebrar un acte institucional amb motiu de l'efemèride
El passeig Jaume I de Salou va acollir dissabte al migdia un acte de gran càrrega simbòlica amb la commemoració del 60è aniversari del Monument escultòric al rei Jaume I, el Conqueridor, una celebració que ha reforçat el vincle del municipi amb la seva història, la seva identitat i la seva projecció cultural.
L’acte va comptar amb la participació dels Gegants de Salou i de la Mulasseta de l’associació Sal-i-Ou, que van aportar el component festiu i tradicional a una commemoració marcada pel sentiment de pertinença i la memòria compartida.
En el marc de l’acte institucional, l’alcalde de Salou, Pere Granados, acompanyat de la regidora de Cultura, Júlia Gómez, va realitzar una ofrena floral al monument, just al peu de l’escultura on s’hi pot llegir la inscripció «60 anys a Salou», un gest solemne que ha simbolitzat el reconeixement col·lectiu a sis dècades d’un dels principals referents patrimonials del municipi.
Durant la seva intervenció, l’alcalde va recordar que des del port natural de Salou va salpar l’estol reial cap a la conquesta de Mallorca l’any 1229, i va subratllar que la construcció del monument, ara fa seixanta anys, no responia només a la voluntat d’homenatjar una figura històrica, sinó a la de projectar l’orgull d’un poble conscient dels seus orígens i de la seva vocació marinera.
Granados va destacar que el monument s’ha consolidat al llarg del temps com un punt de trobada emocional, on els salouencs reconeixen una part de la seva memòria col·lectiva, i que per als visitants representa la descoberta d’un Salou que «és molt més que sol i platja: és història, és cultura i és identitat».
L’alcalde va concloure assenyalant que la commemoració del 60è aniversari reafirma el compromís del municipi amb la cultura com a eix de cohesió, i va expressar el desig que aquest llegat continuï inspirant un futur de ciutat obert, plural i orgullós de les seves arrels.
L’acte s’emmarca en un any especialment significatiu, en què Salou és Capital de la Cultura Catalana, fet que dona encara més rellevància a un monument inaugurat el 28 de novembre de 1965 i que, seixanta anys després, continua presidint el passeig Jaume I com un símbol viu de la memòria i la identitat del municipi.