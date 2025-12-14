Successos
Un incendi crema un forn de ceràmica en una nau de Roda de Berà
El foc s'ha produït sense ferits al carrer Bòvila del polígon industrial l'Avenar
Un incendi ha afectat aquesta matinada una nau situada al carrer Bòvila situat al polígon industrial l'Avenar, de Roda de Berà. Els Bombers de la Generalitat han rebut l’avís a les 1.13 hores i s'han desplaçat fins al lloc dels fets amb 5 dotacions.
Allà han pogut comprovar que el foc s’ha originat a la primera planta de la nau, on ha cremat un forn de ceràmica, que ha malmès la maquinària. També ha afectat el voladís fusta i pinyola.
L’incendi no ha provocat ferits i ha quedat extingit durant la matinada.