L'ACA presenta un estudi preliminar amb diverses alternatives sobre la presa del Catllar
Es valora des d'una hipotètica retirada total o parcial de la presa fins a un rebaix o mantenir-la com està
L'estudi fixa inicialment una sèrie de condicionants que s'han de complir, com el correcte desenvolupament de les activitats agrícoles que depenen de l'embassament, mantenir o gestionar adequadament el risc d'inundació de la població, béns i serveis localitzats aigües avall de la pressa, mantenir la relació dels balanços d'intercanvi d'aigua en la relació riu-aqüífer, i millorar la continuïtat longitudinal del riu i maximitzar els serveis ecosistèmics associats.
En relació amb el rebaix o eliminació de la presa del Catllar, l'estudi determina vuit alternatives de rebaix, des de la seva retirada total (alternativa 1), fins a tan sols un lleuger rebaix (alternativa 2), amb una alçada d'una presa de petites dimensions que seria d'uns cinc metres i que garantiria els usos agrícoles sense capacitat de laminació. De la resta d'opcions, tres estan enfocades a les demandes de reg i usos industrials, i les tres restants a les demandes de reg. En aquestes opcions es preveu una altura de la presa d'entre 30 i 45 metres sobre la llera.
En funció de l'alternativa valorada, els riscos d'inundabilitat aigües avall canvia, així com els costos. En els sis darrers escenaris avaluats, de més a menys rebaix de l'alçada de la presa, es valora la capacitat de laminació de possibles crescudes del riu, mantenint els actuals usos de l'aigua, però la millora de la connectivitat fluvial i la qualitat ambiental es redueix.
El treball presentat no concreta una solució final, sinó que aporta informació preliminar per iniciar un seguit de contactes i valorar les diferents opcions i costos associats. A més, es durà a terme una anàlisi addicional on es planteja la possibilitat de transformar l'actual presa en una de laminació, i analitzar així si aquesta possibilitat permetria gestionar de manera equilibrada els diferents usos, minimitzar els riscos d'inundació, millorar la connectivitat del riu i garantir les activitats agrícoles i el bon estat de diverses captacions subterrànies.
La solució que sigui més viable no es durà a terme de manera immediata, sinó que haurà de garantir les activitats agrícoles i usos d'aigua, i mantenir o gestionar adequadament els riscos d'inundació.