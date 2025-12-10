Successos
L’AP-7 quedarà tallada durant unes hores a Roda de Berà per retirar un camió accidentat
Divuit vehicles es van veure implicats en diverses col·lisions que es van produir arran de l'accident del camió
L’AP-7 quedarà tallada durant unes hores aquest dimecres en sentit sud a Roda de Berà per retirar un camió accidentat dimarts que transportava una grua excavadora, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. En aquests moments hi ha un carril obert en sentit Tarragona, amb quatre quilòmetres de retenció des del Vendrell.
Per poder retirar el vehicle pesant, durant el matí es tallarà la sortida 31 de l’AP-7 al Vendrell en sentit sud i es desviarà el trànsit cap a l’N-340 i l’A-7. També es pot optar per l’AP-2 i l’A-27 en sentit sud. També caldrà netejar la via abans de reobrir l’autopista. La previsió del tall és d’unes dues hores.
Divuit vehicles es van veure implicats en diverses col·lisions que es van produir arran del xoc d’un camió contra la mitjana de l’AP-7 dimarts al vespre. L’avís va arribar cap a tres quarts de nou de la nit. El camió circulava en sentit sud, i aquest primer succés va implicar 3 vehicles més.
Posteriorment, i en sentit nord, es van registrar també altres col·lisions per causes no aclarides amb 14 vehicles implicats més. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va fer diverses atencions i una persona va ser traslladada en estat menys greu a l'Hospital Santa Tecla. A banda, els Bombers van atendre un vessament de gasoil del camió.