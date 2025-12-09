Nadal
Kike i Pedchy encenen el Nadal
Aquest diumenge es va inaugurar una nova edició de la Casa del Nadal del Catllar, una iniciativa de dos veïns del municipi que cada any decoren casa seva a l’estil nord-americà
Prop de quatre-centes persones es van aplegar, el passat diumenge 7 de desembre al número 1 del Camí Mas de Salort, a la urbanització La Quadra dels Manous del Catllar. La cita, que ja s’ha convertit en tota una tradició al municipi, havia de servir per inaugurar oficialment el que la gent ja coneix com La casa del Nadal del Catllar.
Es tracta d’un habitatge privat que cada any per aquestes dates s’il·lumina amb més de vint mil bombetes led al més pur estil del Nadal nord-americà. Darrere de la iniciativa hi són l’Enrique Quero i la Pedchy Ramos, una parella que, des de fa més de quinze anys, dediquen temps, diners i esforç a convertir casa seva en un far del Nadal catllarenc.
Enguany, com també és tradició, van estar acompanyats de la Stromboly Jazz Band, que van interpretar una adaptació del 25 de desembre en què l’estrofa apel·lava a l’encesa de llums. També hi van ser presents l’alcadessa del Catllar, Alba López i la sotsdelegada del Govern a Tarragona, Elisabet Romero, que van compartir amb familiars, amics i veïns del Kike i la Pedchy una emotiva tarda de festa.
Els amfitrions, emocionats, van agrair la presència de tanta gent amiga i van aprofitar per inaugurar la nova figura que, des d’aquest any, s’incorpora a l’attrezzo nadalenc de la Casa del Catllar. Es tracta d’un ninot de neu lluminós que el matrimoni ha fet portar expressament des del Canadà. Aquesta no és l’única decoració que el Kike i la Pedchy s’han fet portar de fora: cada any dediquen temps i diners a remenar per les botigues punteres en decoració nadalenca de tot el món.
La col·lecció d’elements decoratius d’aquesta parella d’amants del Nadal inclou entre altres un ninot de neu inflable de 6 metres d’altura, una figura de Trencanous de 2 metres d’altura i una galeta de gingebre gegant que ha estat elaborada als tallers de Mininot, on treballen els millors artistes i mestres fallers de València.
Tot plegat, es troba repartit per tota la casa i completament envoltat de bombetes que, en fer-se fosc, il·luminen el xalet. La casa estarà decorada fins passat Reis i les persones que la vulguin veure s’hi poden acostar i contemplar-la des de fora.