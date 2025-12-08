Municipal
Les obres de l’edifici de l’antiga duana de Salou «avancen a bon ritme»
El projecte preveu la recuperació d’elements arquitectònics originals de gran valor patrimonial
L’alcalde de Salou, Pere Granados, ha visitat les obres de rehabilitació de l’edifici de l’Antiga Duana, unes actuacions que avancen a bon ritme i que transformaran aquest immoble històric en un nou equipament turístic i de serveis de primer nivell.
El projecte preveu la recuperació d’elements arquitectònics originals de gran valor patrimonial, com les arcades del primer pis o les baranes dels balcons, que s’estan reconstruint artesanalment per replicar fidelment les originals. Un dels elements més simbòlics és la Font de Fernando VII, que ha estat restaurada i recol·locada peça a peça a la cantonada del carrer Barcelona amb el carrer Llevant.
L’alcalde ha celebrat que es pugui “recuperar un edifici emblemàtic de la història de Salou”, i ha assegurat que la seva nova vida suposarà “un autèntic revulsiu per al centre del municipi”.
Un dels grans actius del nou equipament serà el pàrquing subterrani de dos nivells, amb 130 places, 16 de les quals destinades a vehicles elèctrics. Aquest aparcament, que funcionarà de manera independent de l’equipament turístic, permetrà incrementar de manera notable l’oferta d’estacionament al centre de la ciutat. A la planta baixa, el projecte inclou una gran galeria comercial que reforçarà l’activitat econòmica d’aquesta zona neuràlgica de Salou.
Allotjament de qualitat els 365 dies de l’any
Pel que fa a l’ús turístic, l’edifici disposarà de tres plantes d’apartaments d’alt nivell, dissenyats amb criteris d’eficiència, sostenibilitat, confort, luxe i tecnologia. Al terrat s’hi ubicarà un rooftop amb vistes al mar i als xalets modernistes de Salou, concebut com un espai amb possibles usos socials i comunitaris.
L’establiment obrirà durant tot l’any, fet que contribuirà a la desestacionalització del turisme. Segons Granados, aquest model “afavoreix una major sostenibilitat social i econòmica i la creació de llocs de treball de qualitat”.
Un edifici singular, patrimonial i amb certificació
El nou equipament destacarà també per la seva singularitat arquitectònica, combinant la façana original de 1820 amb les tecnologies més avançades. Entre els elements més innovadors hi ha la instal·lació d’una façana de llum dinàmica al pati interior, inspirada en construccions emblemàtiques de Dubai.
En l’àmbit mediambiental, el projecte ha obtingut un excel·lent en la certificació BREEAM, assolint el nivell màxim de sostenibilitat. Es tracta del primer edifici de la Costa Daurada que rep aquesta distinció en fase de construcció.
L'alcalde no té dubtes que el nou equipament serà “un valor afegit per al municipi i per a la seva indústria turística”, i que “guanya Salou, guanya el comerç i guanya el turisme”.