Crema una autocaravana davant d’un hotel de PortAventura World

Les flames han danyat un turisme estacionat a prop i part de la vegetació de la zona

Imatge del fum provocat per l'incendi

Imatge del fum provocat per l'incendi

Marta Omella

Marta Omella
Tarragona

Creat:

Actualitzat:

Una autocaravana ha cremat aquest diumenge a la tarda davant de l’hotel El Paso, al complex de PortAventura World. Els Bombers de la Generalitat han rebut l’avís a les 15.33 h i s'ha desplaçat fins al lloc dels fets amb tres dotacions.

Les flames també han afectat un turisme estacionat a prop del vehicle i han danyat diversos arbres i vegetació de la zona enjardinada adjacent.

A les 16.21 h, els Bombers han donat els vehicles per apagats i han continuat treballant per rematar la zona afectada i evitar revifalles. No consten ferits.

