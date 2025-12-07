Successos
Crema una autocaravana davant d’un hotel de PortAventura World
Les flames han danyat un turisme estacionat a prop i part de la vegetació de la zona
Una autocaravana ha cremat aquest diumenge a la tarda davant de l’hotel El Paso, al complex de PortAventura World. Els Bombers de la Generalitat han rebut l’avís a les 15.33 h i s'ha desplaçat fins al lloc dels fets amb tres dotacions.
Les flames també han afectat un turisme estacionat a prop del vehicle i han danyat diversos arbres i vegetació de la zona enjardinada adjacent.
A les 16.21 h, els Bombers han donat els vehicles per apagats i han continuat treballant per rematar la zona afectada i evitar revifalles. No consten ferits.