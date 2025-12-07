Commemoració
Una conferència obre aquest dimarts la celebració dels 60 anys del Monument al Rei Jaume I de Salou
Una commemoració oberta a tota la ciutadania reivindica el llegat històric i el simbolisme d’aquest espai emblemàtic del municipi
Salou viurà aquest mes de desembre una commemoració molt especial: el 60è aniversari del Monument al Rei Jaume I, un símbol profundament arrelat a la història, la identitat i la memòria col·lectiva del municipi.
Els actes arrenquen dimarts 9 de desembre, a les 18.30 h, a la Torre Vella, amb la conferència 60 anys del Monument Jaume I a Salou, a càrrec de la historiadora Esther Lozano, que proposarà un viatge apassionant pels orígens del monument, el seu significat i el vincle directe de Salou amb el rei Jaume I, ja que va salpar del seu port natural cap a la conquesta de Mallorca.
La gran celebració ciutadana tindrà lloc dissabte, dia 13, a les 12 h, amb l’acte institucional del 60è aniversari del Monument del Rei Jaume I, presidit per l'alcalde Pere Granados i obert a tothom i preparat com una trobada per compartir orgull, tradició i festa.
L’esdeveniment comptarà amb la participació dels Gegants de Salou, la Mulassa i els Grallers de Salou, que ompliran l’entorn del monument de música, color i emoció, en una data pensada per viure en família i en comunitat.
El Monument a Jaume I, inaugurat el 1965 al Passeig que porta el seu nom, és avui un espai estimat, punt de trobada i una imatge icònica del municipi, testimoni viu del passat mediterrani i de la projecció històrica de Salou.