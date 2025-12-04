Successos
Incendi en una empresa química a la Canonja, sense ferits ni afectació a l'exterior
El foc ha tingut lloc en un tanc que contenia polímers en pols a les tres de la matinada
Protecció Civil de la Generalitat ha desactivat aquest dijous a primera hora el Pla d'Emergència Exterior del Sector Químic de Tarragona (Plaseqta) després que comprovar que l'incendi a l'empresa Elix Polymers a La Canonja no ha causat cap afectació personal ni a l'exterior.
Segons ha informat Protecció Civil, es manté no obstant això la prealerta per fer seguiment de les tasques dels serveis d'emergències fins a la recuperació de la normalitat.
Els Bombers de la Generalitat, que continuen treballant a l'empresa amb vuit dotacions, entre elles una autoescala que continua tirant aigua a la sitja afectada, han donat per estabilitzat l'incendi a les 5.58 hores.
El Grup de Control Ambiental ha realitzat mesures de la qualitat de l'aire en diversos punts del polígon Sud, i les lectures han estat totes negatives.
El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha desplaçat fins al lloc 4 dotacions i, fins al moment, no han atès cap persona. Per la seva banda, els Mossos d'Esquadra han desplaçat dotacions al control d'accés de l'empresa.
El sinistre es va iniciar a les 03:02 hores, quan l'empresa va donar al telèfon d'emergències 112 que s'havia produït un incendi en un tanc que contenia polímers en pols.
Al lloc s'han desplaçat operatius de Bombers de la Generalitat, Mossos d'Esquadra i el Sistema d'Emergències Mèdiques.
També s'ha constituït el Comitè Tècnic del pla per obtenir informació de l'accident i avaluar els elements de risc amb la finalitat de determinar les mesures de protecció necessàries.
El Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) ha estat en contacte amb l'empresa, ajuntaments i els operatius d'emergències. L'empresa ha posat el seu pla d'autoprotecció (PAU) en situació d'emergència.