El pessebre de sorra de Vila-seca aixeca figures dedicades a la pau per «imaginar un món sense guerres»
Deu artistes internacionals i catalans construeixen les escultures que s'exposaran fins al 6 de gener
Els artistes del pessebre de sorra de Vila-seca treballen aquest dimarts per enllestir les figures que s'exposaran com ja és tradició al parc del Pinar de Perruquet de la Pineda. Deu escultors d'Irlanda, Bèlgica, Països Baixos, Txèquia i de Catalunya usaran 350 m³ de sorra per construir les imatges en els 400 m² habilitats.
Enguany, els organitzadors han optat per dedicar el pessebre a la pau. "Enmig de les notícies de guerres, fam i desastres diversos, hem decidit donar una mica d'esperança i fer un homenatge a la gent que lluita per la pau", ha afirmat la coordinadora de la iniciativa, Núria Vallverdú. Així, les escultures projectaran "un món sense guerres". La mostra s'inaugurarà aquest dissabte i es podrà visitar fins al 6 de gener.
Els organitzadors confien a assolir unes 300.000 persones, igualant la xifra de visitants de l'any passat. A més, en aquesta 26a edició també se li sumarà la 2a edició del festival Nomad Nadal, que se celebrarà del 6 al 8 de desembre i els dies 13 i 14 del mateix mes.