Policial
Dispositiu a Salou contra una organització que feia assalts violents i traficava amb drogues
Uns 300 mossos i policies nacionals fan més d'una vintena d'entrades a les demarcacions de Barcelona i Tarragona
Els Mossos d'Esquadra, conjuntament amb la Policia Nacional, han desplegat a primera hora d'aquest dimarts un dispositiu contra una organització amb epicentre a Catalunya implicada en assalts violents i tràfic de drogues. El dispositiu es concentra a les demarcacions de Barcelona i Tarragona, on està previst fer més d'una vintena d'entrades a domicilis i locals dels principals investigats. Alguns dels registres s'estan fent a Salou.
El dispositiu compta amb la presència de més de 300 efectius entre els dos cossos policials, amb la participació del GEI, la BRIMO, ARRO, unitat canina, la de drons, la científica, la sala regional de comandament, seguretat ciutadana i efectius d'investigació. El cas està sota secret de les actuacions. Per tal de gestionar tot el dispositiu, s'ha establert un Centre de Coordinació amb els màxims comandaments de la DIC de Mossos d'Esquadra i de la Policia Nacional.