Platges
El Port de Torredembarra inicia la reposició de 7.000 m³ de sorra cap a la platja d'Altafulla
La segona l’aportació d'uns altres 7.000 m³ es completarà a l’abril de l’any vinent, moment en què es culminarà la reposició total prevista de 14.000 m³
El Port de Torredembarra ha iniciat la deposició aquest dimarts al matí de 7.000 metres quadrats de sorra procedents de la platja de la Paella fins a la platja d'Altafulla. Es tracta de la primera fase de les aportacions obligatòries del Port de Torredembarra per tal de compensar el transport de sediments que la infraestructura interromp de manera natural.
La distribució de la sorra es farà en dos punts estratègics de la costa d'Altafulla, 3.500 m³ a la platja del Fortí i 3.500 m³ al tram central del passeig de Les Botigues de Mar, just davant de l’escullera, la zona més exposada a l’erosió. Segons els tècnics, la sorra aportada al Fortí migrarà de manera natural en direcció al tram central, reforçant progressivament la protecció del front marítim.
Els treballs d’estesa i redistribució de la sorra a Altafulla tenen un cost aproximat de 30.000 euros, que assumeix l’Ajuntament d’Altafulla, mentre que l’extracció i transport van a càrrec del Port de Torredembarra. La segona meitat de l’aportació —uns altres 7.000 m³— es completarà a l’abril de l’any vinent, moment en què es culminarà la reposició total prevista de 14.000 m³.
La coalcaldessa d’Altafulla i regidora de Territori, Alba Muntadas, ha manifestat que «finalment hem pogut desencallar aquesta actuació que Port de Torredembarra havia d’haver fet abans de l’estiu. Era una aportació obligada per compensar el tall de transport de sediments que genera el port, i que per primera vegada en gairebé trenta anys de concessió es fa efectivament aigües avall». Segons Muntadas, «hem acordat executar l’aportació en dues fases: ara aquests 7.000 m³ i a l’abril els 7.000 restants. La meitat es queda a la zona del Fortí i la resta es diposita davant de l’escullera, que és el punt més crític de regressió de la nostra platja».
Tot i que «aquesta sorra no és la solució definitiva. És una mesura de protecció temporal que ens ajuda a defensar l’escullera i el passeig dels temporals d’hivern. Per això també treballem en projectes estructurals com l’espigó submergit i la renaturalització parcial del passeig, que ha de fer la platja més resilient», ha reivindicat Alba Muntadas.
Actuació reivindicada
La represa de les aportacions de sorra és fruit d’una reunió mantinguda a l’octubre amb la Generalitat, Ports de Catalunya, el Ministeri, Ajuntament de Torredembarra i l’Ajuntament d’Altafulla, on es van desbloquejar totes les autoritzacions.
L’Ajuntament també treballa amb el Ministeri per impulsar el projecte d’un espigó submergit, que ja està en fase prèvia d’estudi d’alternatives, i en actuacions de renaturalització del passeig i millora de la permeabilitat, especialment al tram del carrer Pescadors. També estan buscant solucions per minimitzar l’escorrentia i aprofitar els moviments naturals de sorra per reforçar el cordó dunar.
Muntadas ha assegurat que «som conscients que la regressió de la platja respon a múltiples factors: l’obra del passeig, la urbanització del litoral, la manca de sediments fluvials o l’extracció històrica de còdols. El port és un impacte més dins d’aquest mosaic».