Successos
Trenquen els vidres d'una vintena de vehicles estacionats a la carretera d'accés a l'estació del Camp
Agents de Mossos d'Esquadra va fer la troballa diumenge al matí mentre feien tasques de vigilància
Una vintena de cotxes han aparegut aquest cap de setmana a la carretera d'accés a l'estació del Camp de Tarragona de la Secuita amb els vidres trencats. Segons han explicat els Mossos d'Esquadra, una patrulla que es trobava fent tasques de vigilància diumenge al matí va fer la troballa de l'acte vandàlic.
Els agents van comprovar que els vidres dels vehicles estaven trencats i algun d'ells tenia l'interior remogut. La policia autonòmica va procedir a contactar amb els propietaris dels vehicles per poder fer les comprovacions pertinents de si només havien patit danys o també havien estat víctimes d'un robatori a l'interior. Es desconeix, de moment, si algun propietari ha formalitzat la denúncia i en quin moment es va produir l'assalt.
L'acte vandàlic s'ha produït una setmana després que hagin començat les obres de construcció de l'aparcament provisional, vigilat i gratuït de l'estació de Camp de Tarragona. Els treballs està previst que s'acabin a inicis del 2026 i comptarà amb 110 places. Un cop entri en funcionament, els viatgers ja no hauran d'aparcar al voral de la carretera com fins ara. Es tracta d'una demanda que s'arrossega des que es va posar en funcionament l'estació de l'alta velocitat fa quasi dues dècades.
Es tracta del pas previ per l'aparcament definitiu que es farà en terrenys municipals, però que encara tardarà ben bé un any i mig. En aquest temps, la Generalitat, la Diputació de Tarragona i Adif han de fer obres a l'entorn de l'estació.
Des de que l'estació de la Secuita va entrar en marxa, aquest aparcament improvisat ha estat fruit d'actes vandàlics. Robatoris, vidres trencats i retrovisors danyats han estat una constant i han generat maldecaps als usuaris que han buscat una opció gratuïta per aparcar.