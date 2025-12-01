Societat
Èxit de participació en el 1r Festival de l’Oli de Vila-seca
Entre les activitats programades hi havia un concurs d'allioli, tallers infantils i un esmorzar popular, entre d'altres
La primera edició del Festival de l’Oli de Vila-seca ha finalitzat amb una valoració molt positiva tant per part del Patronat Municipal de Turisme i l’Ajuntament de Vila-seca com del públic assistent. Al llarg de les dues jornades, el Castell i el seu jardí han registrat un flux constant de visitants, molts d’ells encuriosits per conèixer de prop l’oli d’oliva Escomes de la Cooperativa Agrícola de Vila-seca. L’interès pel producte local ha estat notable i nombroses persones s’han apropat a l’espai de la cooperativa, on també s’oferien altres productes de proximitat que han tingut una excel·lent acollida.
El punt d’informació del Patronat de Turisme, ubicat al jardí del Castell, ha rebut consultes de visitants i famílies interessades en descobrir les activitats i experiències que Vila-seca ofereix durant tot l’any, especialment les més properes, com el Pessebre de Sorra i les activitats de Nadal. Aquest espai s’ha convertit en un bon punt de connexió amb el públic i ha permès difondre l’oferta cultural, turística i familiar del municipi.
Les activitats programades han estat un dels elements més destacats del festival. L’esmorzar popular organitzat per la cooperativa, el tast d’oli guiat, a càrrec de Juan Hermoso, especialista en olivicultura de l’IRTA, així com els concursos de llançament de pinyol, el concursos «l’allioli perfecte» i el tast d’oli a cegues han generat molta participació i un ambient festiu i proper. La gimcana familiar A la recerca de l’or líquid ha estat especialment ben valorada per les famílies, igual que la xerrada gastronòmica del xef vila-secà d’Eduard Xatruch, que va despertar un gran interès pel vessant cultural i emocional de l’oli d’oliva.
Els tallers infantils també han despertat l’interès de moltes famílies durant el cap de setmana. La proposta de descobrir l’oli a través del joc ha permès que els més petits s’endinsessin en aquest producte d’una manera lúdica i educativa.
La participació de Sosciathlon, que va sumar-se al festival amb el seu vermut solidari elaborat amb productes de la terra, va contribuir a reforçar el caràcter comunitari i solidari de l’esdeveniment, tot generant un espai de trobada que ha estat molt ben valorat pels assistents.
Segons detalla la presidenta del Patronat de Turisme, Lluïsa Clavé, «la bona resposta del públic confirma la voluntat de continuar treballant en un festival que reforça la identitat local, posa en valor la cultura de l’oli i consolida la col·laboració entre el Patronat de Turisme i la Cooperativa Agrícola de Vila-seca».