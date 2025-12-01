Urbanisme
Altafulla impulsa el Pla de Voreres i Asfaltat per millorar l’accessibilitat
La proposta invertirà 100.000 euros en treballs al llarg de sis punts del municipi
L’Ajuntament d’Altafulla ha fet efectiu el Pla de Voreres i Asfaltat, que millorarà la seguretat, l’accessibilitat i reorganitzarà la mobilitat en sis punts del municipi. La inversió aprovada aportarà 100.000 euros per dur a terme, en total, vuit obres per tot el municipi, amb una distribució de 50.000 euros per a cada secció. Entre els treballs previstos, destaca l’esperada reducció del pendent dels deu ressalts situats al carrer Marquès de Tamarit, tot just a l’entrada de la localitat. Una iniciativa que mantindrà sense modificacions els sis de l’entrada en sentit Torredembarra, el de davant la Bodega Maria i el que s’ubica a l’altura de la Taberna del Quatre.
En relació amb les millores d’asfaltatge, als altres trams que patiran canvis a causa de les reformes seran el de la Ronda d’Altafulla amb l’Institut El Roquissar, on s’actuarà amb un fressat i asfaltat de la zona. També es portaran a terme un fressat i asfaltat al carrer Vinya Gran, concretament al tram de les cases situades sota la cruïlla amb el carrer de la Coma, i un fresat puntual al carrer Joncs. En el cas del punt davant número 44 de l’Oliverot, els treballs es dedicaran per a un recrescut de petites dimensions, que «eliminarà un toll recurrent i millorar la sortida del veïnat».
La millora de voreres i accessibilitat es focalitzaran en tres punts, un dels quals executarà l’empresa EU Vendrell, la qual, segons el consistori, ja ha iniciat les actuacions previstes en diversos trams de la Via Augusta, així com la millora d’accessibilitat d’un gual al voltant de la plaça de la Portalada del municipi.
Els últims treballs, a càrrec de l’empresa Gilabert Miró, inclouen també l’ampliació del pas accessible a mossèn Miquel Amorós, per tal de facilitar l’accés al consultori mèdic i a la llar d’infants Francesc Blanch. Una de les principals demandes del veïnat, que es complementarà amb la reforma d’un tram de vorera en mal estat a la Ronda d’Altafulla.
Millores de futur
L’objectiu, d’acord amb la regidora d’Urbanisme, Alba Muntadas, és consolidar el manteniment de l’asfaltatge de la via pública que es realitza anualment, contemplant «la instal·lació de guals» en punts diferents del municipi per millorar les zones conflictives pel trànsit. Muntadas també ha assenyalat el treball fet juntament amb la Brigada municipal, que actualment suma «més de 40 accions» dutes a terme impulsades per iniciatives de la ciutadania. La regidora també destacava la continuïtat del Pla, explicant que s’espera que «en un període breu» tractin també les noves demandes de cara al 2026 en els nous pressupostos que es preveuen aprovar aquest desembre.