Societat
Salou commemora el 50è aniversari de la Festa del Calamar amb un podi encapçalat per Sinieta
L’edició d’enguany ha reunit 38 embarcacions, més de 130 pescadors i pescadores i un total de 524 calamars, amb un pes acumulat de 124 quilos
El Club Nàutic de Salou ha estat, aquest diumenge al matí, l’escenari d’una jornada històrica: la proclamació de Sinieta, Sobre las aguas i Princesa Pirata, encapçalen el podium dels guanyadors del Concurs del Calamar 2025, una edició especialment emotiva perquè coincideix amb el cinquantè aniversari de la Festa del Calamar, la tradició més antiga i arrelada del municipi i una de les més estimades pels salouencs.
En un ambient carregat de complicitat, d’orgull mariner i de sentiment de pertinença, Salou ha celebrat el lliurament de trofeus d’una festivitat que, al llarg de cinc dècades, ha esdevingut molt més que una competició: és un símbol de comunitat, un espai per compartir records i un fil invisible que uneix generacions.
Una edició de xifres i d’emocions
L’edició d’enguany ha reunit 38 embarcacions, més de 130 pescadors i pescadores i un total de 524 calamars, amb un pes acumulat de 124 quilos. Però més enllà de les dades, la Festa del Calamar ha tornat a demostrar allò que la fa única: la rivalitat sana, les anècdotes compartides, la convivència i el plaer de retrobar-se al voltant del mar.
Una setmana marcada pel vent i la perseverança
El temps no ho va posar fàcil. Les ventades de dilluns, dimarts i dimecres van obligar a suspendre les sortides, però la il·lusió no va minvar.
Finalment, dijous a la tarda, el tradicional coet va anunciar l’inici d’aquesta edició tan especial, i el litoral salouenc es va omplir d’embarcacions, d’esperança i de la paciència que exigeix la pesca del calamar.
«La Festa del Calamar és memòria, amistat i orgull salouenc»
Al Club Nàutic, veterans i novells compartien rialles, records i històries mentre esperaven que Teresa Clavé engegués l'acte. En el seu parlament, l’alcalde Pere Granados, qui sempre ha defensat i recolzat aquesta «festa molt nostra», ha subratllat el valor que té la Festa del Calamar per al municipi ja que «és memòria, amistat i orgull salouenc. És una competició, sí, però sobretot és una manera de retrobar-nos i reviure històries que formen part del nostre poble».
També ha volgut remarcar l’essència que ha mantingut viva la festa durant cinc dècades: «Aquí no només pesquem calamars: compartim experiències, aprenem els uns dels altres i alimentem una rivalitat sana que ens fa millors pescadors… i millors companys».
Els grans noms de la 50a edició
En el seu 50è aniversari, la Festa del Calamar ha coronat un podi d’excel·lència mariner amb Sinieta (Jordi Tomàs) en primer lloc, seguida de Sobre las Aguas (Francisco Navarro) i Princesa Pirata (José Luis del Río Jiménez). L'alcalde de Salou, Pere Granados, i la regidora de Festes, Julia Gómez, han estat els encarregats de lliurar els guardons.
Després de tres intenses jornades de pesca, Sinieta, patronejada per Jordi Tomàs, s’ha proclamat guanyadora absoluta amb 4.300 punts i 43 captures.
El calamar més gran de la competició ha estat per a ZAPE, amb un exemplar espectacular de 928 grams, una peça molt celebrada pels participants i el públic. Aquest trofeu ha estat lliurat pel president del Club Nàutic de Salou.
Entre comentaris i somriures, un dels pescadors resumia perfectament l’esperit de la festa: «A vegades no és només guanyar, és tornar a casa amb una bona història».
Tots els participants han rebut el seu guardó corresponent i, com a obsequi especial del cinquantenari, un pin commemoratiu i un pendrive amb el vídeo històric projectat durant l’acte.
50 anys de moments irrepetibles
El vídeo commemoratiu, d'11 minuts, va permetre reviure mig segle de moments: barques que ja no naveguen, patrons llegendaris, captures mítiques i tradicions que han passat de pares a fills. Un viatge emocional que va commoure tant veterans com novells.
Brindis, aperitiu i un futur que continua mirant al mar
La cerimònia ha acabat amb un aperitiu per a tots els participants, en un ambient ple de complicitats i records compartits. Entre copa i copa, una idea es repetia: la Festa del Calamar és molt més que pesca. És identitat, és retrobament i és orgull mariner.
L’acte s’ha tancat amb un desig compartit: «Que el mar ens segueixi portant bona pesca i bones històries… perquè sense històries, la Festa del Calamar no seria la Festa del Calamar».