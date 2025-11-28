Policial
Setze conductors denunciats durant un control de trànsit a furgonetes de paqueteria a Vila-seca
Una de les actes correspon a una persona sense contracte laboral que a més, cobrava el subsidi d’atur
Agents dels Mossos d’Esquadra de l’Àrea Regional de Trànsit de la Regió Policial Camp de Tarragona, conjuntament amb efectius de la Policia Local de Vila-seca, han dut a terme avui un dispositiu de control i inspecció de furgonetes dedicades al transport de paqueteria al polígon Alba d’aquest municipi del Tarragonès.
Aquest dispositiu, que ha comptat amb el suport de funcionaris de la Inspecció de Treball, ve motivat per l’increment de les campanyes comercials d’aquestes dates i l’activitat econòmica vinculada al transport de mercaderies amb furgonetes. Bàsicament té com a objectiu verificar el compliment de la normativa en matèria de trànsit i transport, així com detectar possibles irregularitats en les condicions laborals dels treballadors.
El resultat del dispositiu ha estat d’un total de 12 furgonetes inspeccionades amb 15 expedients sancionadors per diverses infraccions en matèria de trànsit i transports, arran d’irregularitats dels conductors en els permisos de conduir, manca d’assegurança, ITV o excés de pes. També s’ha tramitat una denúncia per conduir sota els efectes de substàncies estupefaents, en concret tetrahidrocannabinol (THC).
Per la seva banda, Inspecció de Treball ha tramitat un total de sis expedients. Concretament s’ha donat tràmit a l’acta d’una persona la qual s’ha detectat sense contracte de treball, la qual constava que estava cobrant la prestació de l’atur. També dues actes més corresponents a treballadors que no disposaven d’un contracte laboral regular, ja que no estaven donats d’alta al règim de la Seguretat Social. Finalment, també s’han obert tres diligències per incompliment en matèria d’estrangeria.