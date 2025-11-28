Municipal
La Canonja aprova un pressupost de 15,9 MEUR i congela impostos
Entre les futures inversions hi figuren la instal·lació de lectors de matrícules o la creació de més habitatge de protecció oficial
L’Ajuntament de la Canonja va aprovar ahir el pressupost municipal per al 2026, que puja a 15.908.400 euros amb la pressió fiscal congelada sense increments d’impostos, taxes ni preus públics. Els comptes compleixen els criteris d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Ens comptes van tirar endavant amb el vot a favor de l’equip de govern, mentre que l’oposició, Som Poble i ERC, van votar-hi en contra.
El pressupost de despesa incorpora un augment en béns i serveis fins als 7.385.150 euros, motivat principalment per la gestió de residus, el reforç de les polítiques de joventut, el manteniment de punts de recàrrega elèctrica i una nova partida per al control de colònies de gats ferals.
El capítol de transferències corrents inclou 495.000 euros en subvencions a entitats i 536.000 euros en ajuts directes a famílies, joves, empreses i col·lectius vulnerables, amb una nova línia de 100.000 euros destinada a dinamitzar locals comercials i industrials.
Pel que fa a les inversions, es destinen 1.716.000 euros a projectes com la instal·lació de lectors de matrícules, l’habitatge de protecció oficial, la reforma de la Llar d’Infants, el condicionament de la via verda, la millora d’instal·lacions esportives i la incorporació de la Mulassa al seguici festiu.
L’Ajuntament destaca que aquests comptes permeten tirar endavant el programa de govern i avançar en les polítiques socials, la qualitat dels serveis i el desenvolupament d’un model de municipi sostenible i cohesionador.