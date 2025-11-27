Laboral
Treballadors de Repsol bloquegen el complex de Tarragona per «avançar» en la negociació dels convenis
Els vehicles que accedeixen al polígon nord estan aturats per la manifestació del sindicat STR
Un centenar de treballadors de Repsol, convocats pel sindicat STR, es manifesten i bloquegen l'accés al polígon nord de Tarragona aquest dijous al matí. Reclamen «avançar» en la negociació dels convenis col·lectius després que l'empresa s'hagi «enrocat» en posicions que el sindicat considera «inacceptables» a l'hora de pactar l'acord marc de la companyia a nivell estatal.
El secretari de comunicació d'STR, Jordi Margalef, ha demanat «rejovenir» la plantilla i que es doni «suport» al coeficient reductor de la jubilació. Des de les set del matí, els accessos al complex industrial de la Pobla de Mafumet i el Morell estan completament bloquejats amb llargues cues de vehicles aturats.
El sindicat ha muntat una performance a la carretera que dona accés a les instal·lacions de Repsol Petroli. Els treballadors han simulat una regió romana amb escuts on es podia llegir el nom del sindicat i han encès bengales i pots de fum per acabar llegint un manifest que reclamava millores laborals.
En declaracions a l'ACN, el secretari de comunicació d'STR, un dels sindicats majoritaris de Repsol Tarragona, ha explicat que a inicis d'any van començar a negociar l'acord marc de l'empresa, que afecta a tots els treballadors de la companyia: indústria química, gasolineres, etc. Margalef ha assenyalat que l'empresa «no vol ni sentir a parlar» de les demandes del sindicat. «Hem vist que no hi ha un avançament significatiu, l'empresa s'enroca en posicions que considerem inacceptables», ha reblat.
STR demana una «actualització salarial digna» i «rejovenir» la plantilla, «que surtin els companys més veterans i que entri una nova generació». També que «s'acabin els contractes parcials i que es doni suport al coeficient reductor de jubilació». Com que no se'n sortien amb l'acord marc, el sindicat ha optat per fixar-se directament en els convenis col·lectius: «Volem fer aquesta negociació des de les bases, i a partir d'aquí intentar a construir un acord marc just per a tothom».
Margalef ha insistit que tenen voluntat «negociadora», però que no «participaran» en una taula que sigui un «teatre on tot ja estigui predefinit». Des de Repsol no han volgut fer declaracions.
Bloqueig del polígon nord
Abans de les set del matí, els accessos al voltant del polígon nord estaven completament bloquejats. L'A-27 al tram entre la Pobla de Mafumet i Constantí presentava retencions d'uns dos quilòmetres. També hi havia cues de quatre quilòmetres a l'N-240 a Perafort i de dos quilòmetres a la T-750 entre Perafort i la Pobla. Els convocats volien allargar el tall fins al migdia, però finalment l'han aixecat quan faltaven pocs minuts per les deu del matí.