Policial
Detenen tres persones a Salou per tràfic de drogues i defraudació de fluid elèctric
Els Mossos d'Esquadra han fet una entrada i registre en un domicili de l'avinguda Via Roma
Tres persones han estat detingudes aquest matí de dijous pels Mossos d'Esquadra en un dispositiu que s'ha iniciat aquesta matinada a l'avinguda Via Roma de Salou. Es tracta de dos homes de 48 i 54 anys i una dona de 39. Aquesta han estat arrestats com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública en l'àmbit del tràfic de drogues i per un delicte de defraudació de fluid elèctric.
L'operatiu ha estat encapçalat per la Unitat d'Investigació de la comissaria de Tarragona i han efectuat una entrada i registre en un habitatge de la capital de la Costa Daurada. En aquesta han descobert que els ocupants de l'habitatge havien manipular l'escomesa elèctrica per defraudar el subministrament.
Durant l'escorcoll la policia autonòmica ha intervingut 23 grams de cocaïna en roca, 2 grams d'haixix i marihuana. També han localitzat bàscules de precisió, material per vendre les dosis de droga i 550 euros en efectiu fraccionats en bitllets de 50 euros.
La investigació continua oberta i no es descarten més detencions.