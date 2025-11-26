Política
Salou aprova un pressupost de 76,2 milions d'euros que destinarà 5 milions a millores urbanes
El consistori aposta per incrementar les partides en promoció econòmica i medi ambient
El ple de l'Ajuntament de Salou ha aprovat aquest dimecres el pressupost del 2026, que ascendeix a 76,2 milions d'euros. L'alcalde de la ciutat, Pere Granados, ha destacat que els impostos municipals no s'incrementaran.
Dels comptes en destaquen els 5 milions per a millores urbanes, com voreres, calçades i jardineries, així com la segona fase de la rambla de Barenys. Les partides destinades a promoció econòmica creixen un 28%, i les de medi ambient i salut un 23%.
Granados ha subratllat que el motor econòmic de Salou "continua sent el turisme", però ha recalcat que el municipi avança "cap a un model més diversificat i sostenible, basat en noves experiències com el turisme esportiu, de salut i benestar, turisme blau, gastronòmic i cultural".